Χωρίς αρκετούς βασικούς αλλά για πρώτη φορά με Πέντερσεν η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στην ΑΕΛ.

Στον απόηχο της σπουδαίας μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στο πρώτο παιχνίδι της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή για το παιχνίδι, εκεί όπου ξεχώριζε το όνομα του Πέντερσεν που βρίσκεται για πρώτη φορά μεταξύ των εκλεκτών του Ισπανού προπονητή.

Από εκεί και πέρα, αρκετοί βασικοί έμειναν εκτός όπως οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Έσε και Ελ Καμπί ενώ έχουν συμπεριληφθεί αρκετοί νεαροί παίκτες όπως ο Κουτσογούλας, ο Φίλης και ο Μπάκουλας. Τέλος, εκτός έμεινε και ο Ροντινέι που οδεύει προς Σάντος.

Αναλυτικά: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Ρέτσος, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Φρόιλερ, Μπάκουλας, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ζότα, Γκονζάλες και Κλέιτον.