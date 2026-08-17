Οριστική είναι η συμφωνία του Άρη με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την αγορά του Ομάρ Ρίτσαρντς ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Μόνο η επιβεβαίωση του Άρη απέμενε για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την αγορά των δικαιωμάτων του Ομάρ Ρίτσαρντς καθώς το deal ήταν κλειδωμένο. Αυτή προβλέπει αντίτιμο 2 εκατ. ευρώ καθώς ο Βρετανός αριστερός full back θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών. Πλέον απομένει να φιξαριστεί η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Κι έτσι ο Άρης προσθέτει στο δυναμικό του έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή καθώς ο Ρίτσαρντς ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας με την αγγλική ομάδα και μάλιστα πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε και σε φιλικό παιχνίδι. Ο Ρίτσαρντς προέρχεται από τα τμήμα υποδομής της Ρέντινγκ με την οποία αγωνίστηκε στην Championship καταγράφοντας 92 συμμετοχές. Το 2021 μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου και με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια. Το καλοκαίρι του 2022, η Νότιγχαμ Φόρεστ απέκτησε τα δικαιώματά του έναντι 8.5 εκατ. ευρώ καθώς όμως δεν βρήκε χρόνο και χώρο στη βρετανική ομάδα, δόθηκε δανεικός στον Ολυμπιακό. Στην ομάδα του Πειραιά έπαιξε σε 14 παιχνίδια. Από το 2024 ουσιαστικά παίζει στη Ρίο Άβε και συνολικά μέτρησε 45 συμμετοχές.