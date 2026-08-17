Άρης και Νότιγχαμ Φόρεστ έχουν συμφωνήσει για την αγορά των δικαιωμάτων του Ομάρ Ρίτσαρντς και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έχει «κλειδώσει» σε προφορικό επίπεδο κι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η ολοκλήρωσή της με την άφιξη του Ομάρ Ρίτσαρντς στη Θεσσαλονίκη. Ο Βρετανός αμυντικός προβλέπεται να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο για την απόκτηση του παίκτη.

Ο Ρίτσαρντς προέρχεται από τα τμήμα υποδομής της Ρέντινγκ με την οποία αγωνίστηκε στην Championship καταγράφοντας 92 συμμετοχές. Το 2021 μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου και με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια. Το καλοκαίρι του 2022, η Νότιγχαμ Φόρεστ απέκτησε τα δικαιώματά του έναντι 8.5 εκατ. ευρώ καθώς όμως δεν βρήκε χρόνο και χώρο στη βρετανική ομάδα, δόθηκε δανεικός στον Ολυμπιακό. Στην ομάδα του Πειραιά έπαιξε σε 14 παιχνίδια. Από το 2024 ουσιαστικά παίζει στη Ρίο Άβε και συνολικά μέτρησε 45 συμμετοχές.