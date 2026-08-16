Ο Ολυμπιακός - και ενώ ο ατζέντης του Γκονζάλες βρίσκεται στην Ελλάδα - προσπαθεί να βάλει στην τελική ευθεία την απόκτηση του Μεξικανού φορ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό οι Ολυμπιακός και Τσίβας κάνουν σε αυτήν την φάση προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τον φορ Γκονζάλες. Ο ατζέντης του Μεξικανού στράικερ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και οι 2 πλευρές βρίσκονται σε μία διαδικασία προτάσεων και αντιπροτάσεων.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τον παίκτη και η Τσίβας από την άλλη δεν επιθυμεί να σταθεί εμπόδιο στην προοπτική της Ευρώπης για τον Γκονζάλες. Ακόμα όμως υπάρχει απόσταση στο οικονομικό: όχι τεράστια αλλά υπάρχει. Τα μεξικανικά ρεπορτάζ από την άλλη ανέφεραν ότι η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού δεν έγινε δεκτή και πώς ήταν στη διαδικασία κατάθεσης 2ης πρότασης.

Ο 23χρονος πέρυσι είχε σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Στον σύλλογο της Τσίβας έχει 69 αγώνες με 29 γκολ και 4 ασίστ.