Ολυμπιακός: Πλησιάζει στη μεταγραφή του Γκονζάλες, αλλά έχει κι ένα πονοκέφαλο που όλο και μεγαλώνει

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός πλησιάζει όλο και περισσότερο στη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες, του οποίου ο μάνατζερ είναι ήδη στην Αθήνα.

Οι πληροφορίες από το Μεξικό είναι σαφείς και παραπέμπουν σε επικείμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς ο ίδιος ο 23χρονος σέντερ φορ είναι επίμονος προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά κι ο Ολυμπιακός πολύ ζεστός για την πραγματοποίηση της. Ξεκαθαρίζουν στο Μεξικό ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στείλει μία προσφορά που χαρακτηρίζεται ως «πολύ χαμηλή» και ότι «αν δεν πέσουν στο τραπέζι 10 με 12 εκ. δολάρια (8,5 με 10 εκ. Ευρώ) η Τσίβας δεν θα τον δώσει», ωστόσο δίνουν και την αίσθηση, προφανώς απ΄ όσα οι μάνατζερ του παίκτη λένε, ότι ο Ολυμπιακός πολύ σύντομα θα ανεβάσει την προσφορά του στα επίπεδα που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσει η μεταγραφή και δη μέσα στην εβδομάδα.

Χαρακτηριστική η παρακάτω ανάρτηση:

🚨 ¡Europa viene por la Hormiga! 🐜😲



🇬🇷 Olympiacos ya habría iniciado negociaciones con Chivas por Armando González y estaría dispuesto a poner entre 8 y 10 millones de euros sobre la mesa. 💰⚽



Su representante ya se encuentra en Grecia y el delantero me xicano podría estar… pic.twitter.com/ZnJXblZ20U August 15, 2026

Προς το παρόν, ο Γκονζάλες είναι με την ομάδα του για παιχνίδι σήμερα εκτός έδρας με τη Σάντος Λαγκούνα για την 4η αγωνιστική στο πρωτάθλημα του Μεξικού, με την προσδοκία να σκοράρει για πρώτη φορά στη φετινή περίοδο, μετά την ανάδειξη του στην περασμένη σεζόν ως πρώτου σκόρερ στο ένα πρωτάθλημα και MVP στο άλλο (εκεί γίνονται δύο πρωταθλήματα), με συνολικά 24 γκολ, 12 στο καθένα, σε 34 παιχνίδια. Για τον διεθνή στράϊκερ έχουν ακουστεί πολλά για ομάδες από την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, έχουν γραφτεί ρεπορτάζ ακόμη και για κλαμπ όπως η Μπαρτσελόνα και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά τονίζεται από τον τοπικό Τύπο ότι τώρα ήρθε για πρώτη φορά (μετά την πρόταση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον Ιανουάριο) κάτι επίσημο, εξ ου και γίνεται μεγάλος θόρυβος στο Μεξικό.

Παρεμπιπτόντως, ο Γκονζάλες σπουδάζει διαδυκτιακά για πτυχίο στον «Αθλητισμό και την Ευεξία» στο Πανεπιστήμιο Αναχούακ Μαγιάμπ.

Άσχετο: Ο Κάσερες, σημαντικός στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του, έπαιξε κανονικά στο τελευταίο φιλικό της Τουλούζ, προχθές με το Αμβούργο-και ήταν βασικός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παίξει κι ο Πουέρτα με τη Ράσινγκ Σανταντέρ σήμερα εναντίον της Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος. Με τη Βιγιαρεάλ να φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον κι αυτή για την απόκτηση του, χωρίς όμως να έχει καταθέσει προσφορά για τον Κολομβιανό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η ημέρα που ο Ολυμπιακός πρέπει να καταθέσει την λίστα του για το Γιουρόπα Λιγκ δεν αργεί. Και μπορεί η μεταγραφική περίοδος να τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου, αλλά η λίστα πρέπει να δηλωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Και ο πονοκέφαλος είναι ήδη μεγάλος. Και μεγαλώνει.

Αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους. Και έχει δικαίωμα να δηλώσει 17. Μόνο που ο προγραμματισμός του προβλέπει ακόμη πέντε-έξι μεταγραφές: δεξί κι αριστερό μπακ, δύο κεντρικοί χαφ, εξτρέμ και σέντερ φορ. Άρα, μιλάμε για 26 παίκτες. Οπότε, πρέπει να μείνουν εκτός λίστας εννιά!

Υποθέτουμε ότι θα φύγουν οι τρεις φορ (Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, Κλέϊτον) και πιθανόν κι ο Μαφέο, παρότι μεταγραφή του Ιουνίου, όμως ακόμη κι έτσι πρέπει να μείνουν εκτός λίστας άλλοι πέντε παίκτες. Ο Ντάνι Γκαρθία ο ένας; Οι άλλοι τέσσερις; Ακούγεται ότι μπορεί να δοθεί δανεικός ο Σιπιόνι και ότι η Κράσνονταρ θα επανέλθει με νέα προσφορά για τον Ζέλσον. Ακόμη κι αυτοί οι δύο να φύγουν, πρέπει να μείνουν εκτός λίστας άλλοι δύο!

Θα ρισκάρει ο Ολυμπιακός να δηλώσει ένα ξένο τερματοφύλακα (Ορτέγα η, Πόποβιτς) και να πάει με τον Στουρνάρα δεύτερο, ώστε να κερδίσει μία θέση ξένου; Θα μείνει έξω ο νεαρός Ρόκα; Η, θα έχουμε αποκλεισμό σημαντικών ονομάτων; Πολλά και αναπόφευκτα τα ερωτήματα.

Είναι δε και το άλλο: ο Ολυμπιακός θα πάει στο Γιουρόπα Λιγκ με πολύ λιγότερους παίκτες από τους 25 που δικαιούται, λόγω έλλειψης αρκετών Ελλήνων. Είναι οι Ρέτσος, Σάλιακας, Φορτούνης, Μουζακίτης. Άρα, 17 ξένοι και τέσσερις Έλληνες, ίσον 21. Κι αν φύγει ο Μούζα, γίνονται 20. Να βάλουμε έτσι στην εξίσωση και τους Στουρνάρα, Φίλη και Κουτσίδη, με τους δύο τελευταίους να είναι και απαραίτητοι για τις δύο θέσεις των Ελλήνων κάτω των 22 ετών που πρέπει να παίζουν κάθε φορά στο Κυπέλλο!

Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να φύγει κι ο Μπρούνο και να αποκτηθεί κάποιος Έλληνας, ιδανικά ο Τσιμίκας, αν τον δώσει η Λίβερπουλ η, ο Λυκογιάννης, ώστε να απελευθερωθεί θέση ξένου, αλλά κι αυτά είναι θεωρίες. Το θέμα είναι ότι έως τις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται πως έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμη για τον Ολυμπιακό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι