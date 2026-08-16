Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ και τη μεγαλύτερη φουρτούνα επί Ιβάν Σαββίδη.

Σε πρώτη φάση, ας περιμένουμε πρώτα να δούμε αν θα κλείσει η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και ο ίδιος είναι απρόβλεπτος και ο ΠΑΟΚ είναι απρόβλεπτος. Εκτός κι αν έχουμε ξεχάσει τα περυσινά με την Στουγκάρδη τόσο γρήγορα. Αν και - εδώ που τα λέμε - δεύτερη φορά αυτά που έγιναν πέρυσι δύσκολα επαναλαμβάνονται....

Προφανές είναι ότι το ήθελε ο ίδιος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ταξίδευε στη Γερμανία για τελικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή και υπογραφές. Προφανές είναι ότι δεν το ήθελε ο ΠΑΟΚ. Για να είμαστε ακριβείς, δεν το επεδίωξε ο ΠΑΟΚ. Αν ο Δικέφαλος «προσπαθούσε» να τον πουλήσει, αυτό θα είχε ήδη συμβεί εδώ και καιρό. Από πέρυσι. Η' και εφέτος. Αυτοί που ξέρουν τις κρούσεις και τις προσφορές, ξέρουν κι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον πουλήσει. Τη σήμερον ημέρα, όμως, ή μάλλον εδώ και πολλά χρόνια, αυτές οι υποθέσεις εξαρτώνται βασικά από τον ποδοσφαιριστή. Εσείς, δηλαδή, πιστεύετε ότι αν πραγματικά ήθελε πέρυσι ο Ντέλιας να πωληθεί, θα είχε μείνει στον ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του; Οχι βέβαια. Αν το ήθελε ο παίκτης, θα είχε φύγει.

Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι για τον ΠΑΟΚ και τον οπαδό του ό,τι ο Πινέδα για την ΑΕΚ, ο Τζολάκης για τον Ολυμπιακό, ο Ιωαννίδης για τον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο για ευνόητους λόγους. Υπήρχαν φίλοι της ομάδας που πίστευαν ότι θα μείνει για πάντα στην Τούμπα; Οτι θα γίνει «Κούδας», «Δομάζος», «Μανωλάς», «Τζόρτζεβιτς»; Ισως, κάποιοι λίγοι. Σίγουρα όχι οι περισσότεροι. Εδώ και πολλά χρόνια όταν πάει μια «Αρσεναλ» σε μια «Μπριζ», θα τον πάρει τον Τζόλη. Οταν πάει μια «Ντόρτμουντ» σε έναν ΠΑΟΚ θα τον πάρει τον Ντέλια. Και μετά μπορεί να έρθει μια Ρεάλ, Μια Μπάρτσα, μια Λίβερπουλ, Γιουνάιτεντ, Σίτι, να πάρει από τους «Αγιαξ» και τις «Ντόρτμουντ» αυτής της ποδοσφαιρικής γης τους καλύτερους παίκτες.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι στα δικά μου μάτια γιατί ο ΠΑΟΚ πουλά τον Ντέλια. Είναι το απολύτως λογικό. Αλλά αν έχει πλάνο για την επόμενη μέρα για να ξεπεράσει όχι μόνο την πώληση του παικταρά αλλά και τη γενική ατμόσφαιρα αμφισβήτησης και απογοήτευσης που επικρατεί στους φίλους του. Αν είναι έτοιμος μεταγραφικά και συνολικά για την ομάδα. Δεν φαίνεται έτοιμος, αλλά ας κρατήσουμε μια πισινή. Η στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη πριν από τα ματς με την Μπραν, αλλά οι Γερμανοί ήταν ανένδοτοι, τον ήθελαν «εδώ και τώρα». Κι αυτό δείχνει και πόσο είχαν εργαστεί εδώ και πολύ καιρό στο πρότζεκτ «Ντέλιας» έστω και ως εναλλακτική θέση για τον παίκτη που έψαχναν στη συγκεκριμένη θέση. Είναι δύσκολη η στιγμή και για τους διοικούντες και για τον Ιβάν Σαββίδη. Εχουν πάει όλα στραβά στον ΠΑΟΚ εδώ και έξι μήνες, είναι σαφές ότι ο ηγέτης και αναμορφωτής του κλαμπ καλείται να μιλήσει και με πράξεις και με λόγια, όπως το έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Ο Λουτσέσκου δεν ήταν... ένας προπονητής. Με τον τρόπο του έγινε αναντικατάστατος. Ο Ντέλιας το ίδιο. Λογικό απολύτως το ξενέρωμα του ΠΑΟΚτσή, δεδομένης και της εικόνας της ομάδας στο... εντελώς τελείως καινούριο της ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚτσής δεν θα ήταν τόσο πικραμένος με την πώληση του Ντέλια αν δεν είχαν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα της σεζόν. Ο «επόμενος» ΠΑΟΚ, αν τελικά πωληθεί ο Ντέλιας σε μια από τις πιο συμπαθείς ξένες ομάδες που έχει γίνει συνώνυμο του selling club αλλά και του συλλόγου ίσως με τους πιο πιστούς οπαδούς πανευρωπαϊκά, δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αλλά με 28 εκατ. Ευρώ έχει τη δυνατότητα – όχι να «αντικαταστήσει» τον Κωνσταντέλια διότι αυτός ο παίκτης είναι more than a player» για το σύλλογο – μα να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει έναν ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο από τον σημερινό.

Οι καλοί οι καπετάνιοι στις φουρτούνες φαίνονται και ο ΠΑΟΚ περνά μεγάλη φουρτούνα αυτό το καλοκαίρι. Τη μεγαλύτερη επί Ιβάν Σαββίδη, με διαζύγια από τον Νο 1 προπονητή της ιστορίας του και τον Νο 1 παίκτη του. Αν θα πέσει στα βράχια ή θα περάσει από τα μποφόρ και τα τέλια που βαρούν, θα φανεί εν καιρώ.