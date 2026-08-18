Ο ΠΑΟΚ των 167 εκατομμυρίων - Οι 22 μεγάλες πωλήσεις επί Σαββίδη

Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ ανεβαίνει στην κορυφή, με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να έχουν αποφέρει σχεδόν 86 εκατ. Ευρώ στα ταμεία του συλλόγου!

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, που αποκάλυψε πρώτο το Gazzetta, για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια δεν αποτελεί μόνο την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.

Έρχεται να προστεθεί σε έναν οικονομικό κύκλο που άνοιξε το καλοκαίρι του 2012, με την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ, και μέσα σε 14 χρόνια έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα για τους «ασπρόμαυρους».

Η παραχώρηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού στην Ντόρτμουντ, με 26 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον έξι εκατομμύρια, ανεβάζει τον «Ντέλια» στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Μπροστά ακόμη και από τη μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα στην Μπράιτον, η οποία είχε φτάσει τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, από το 2012 μέχρι σήμερα, ο ΠΑΟΚ έχει πραγματοποιήσει 22 πωλήσεις ποδοσφαιριστών με έσοδα τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί με τα ποσά που εισπράχθηκαν αργότερα από ποσοστά μεταπώλησης, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα αυτών των συμφωνιών αγγίζει τα 166.990.000 ευρώ.

Ακαδημίες από… χρυσάφι

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, βρίσκεται στην παραγωγική διαδικασία του συλλόγου. Επτά από τους 22 ποδοσφαιριστές προέρχονται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλιας, Τζίμας, Κουλιεράκης, Τζόλης, Κουλούρης, Κούτσιας και Πέλκας.

Μόνο οι συγκεκριμένοι επτά έχουν φέρει στα ταμεία της ΠΑΕ 85.910.000 ευρώ. Στο ποσό δεν συνυπολογίζονται μικρότερες πωλήσεις παικτών που αναδείχθηκαν στις ακαδημίες, ούτε άλλες συμφωνίες κάτω από το όριο των δύο εκατομμυρίων. Το πραγματικό όφελος, επομένως, είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Η τεράστια οικονομική επένδυση από τον Ιβάν Σαββίδη στις υποδομές δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ μόνο ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Δημιούργησε ένα περιουσιακό κεφάλαιο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την οικονομική λειτουργία του κλαμπ.

Ο Κωνσταντέλιας αποτελεί την ακριβότερη και πιο χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά πριν από εκείνον είχε ήδη χαραχθεί ο δρόμος από τον Τζόλη, τον Κουλιεράκη και, κυρίως, τον Τζίμα.

Ο νεαρός επιθετικός αποκτήθηκε από τη Νυρεμβέργη μέσω της οψιόν αγοράς και στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Μπράιτον, φέρνοντας στον ΠΑΟΚ συνολικά 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κουλιεράκης πήγε στη Βόλφσμπουργκ έναντι 11,75 εκατομμυρίων, ενώ η μετακίνηση του Τζόλη στη Νόριτς απέφερε 11 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 600.000 ευρώ από τη μετέπειτα πώλησή του. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποκτήθηκε σε μικρή ηλικία από τον Βατανιακό αντί 20.000 ευρώ, φέρνοντας στα ταμεία του συλλόγου 8.500.000 ευρώ από την πώλησή του στη Νόριτς.

Ανάμεσα στους ξένους ποδοσφαιριστές, η ακριβότερη απευθείας παραχώρηση παραμένει εκείνη του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ, τον Ιανουάριο του 2019, αντί δέκα εκατομμυρίων ευρώ, που ισοδυναμούσε με το ποσό της ρήτρας. Ιδιαίτερη θέση κατέχει και ο Λούκας Πέρεθ ο ΠΑΟΚ εισέπραξε αρχικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την πώλησή του στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και αργότερα άλλα έξι εκατομμύρια, όταν ο Ισπανός επιθετικός μετακινήθηκε στην Άρσεναλ.

Σημαντικά έσοδα προέκυψαν επίσης από τους Ντομινίκ Κοτάρσκι, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Γκάρι Ροντρίγκες, Κάρολ Σφιντέρσκι και Τσούμπα Άκπομ. Διαφορετικές αγορές, διαφορετικές διαδρομές και συμφωνίες, οι οποίες είχαν ως κοινό παρονομαστή τη δημιουργία υπεραξίας.

Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια βάζει πλέον την πιο ακριβή υπογραφή σε αυτή τη διαδρομή. Παράλληλα, επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν του ΠΑΟΚ παραμένει το ίδιο το ποδόσφαιρο που παράγει.

Οι 22 μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ

Θέση Ποδοσφαιριστής Ομάδα/ομάδες Συνολικά έσοδα 1 Γιάννης Κωνσταντέλιας Μπορούσια Ντόρτμουντ 26.000.000 + 6.000.000 ευρώ* 2 Στέφανος Τζίμας Μπράιτον 22.500.000 ευρώ 3 Κώστας Κουλιεράκης Βόλφσμπουργκ 11.750.000 ευρώ 4 Χρήστος Τζόλης Νόριτς 11.000.000 + 600.000 ευρώ* 5 Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς Αλ Ιτιχάντ 10.000.000 ευρώ 6 Δημήτρης Γιαννούλης Νόριτς 7.500.000 + 1.000.000 ευρώ* 7 Λούκας Πέρεθ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Άρσεναλ 1.500.000 + 6.000.000 ευρώ* 8 Ντομινίκ Κοτάρσκι Κοπεγχάγη 5.000.000 + 1.500.000 ευρώ* 9 Ντόουγκλας Αουγκούστο Ναντ 5.500.000 ευρώ 10 Γκάρι Ροντρίγκες Γαλατασαράι – Αλ Ιτιχάντ 3.500.000 + 1.800.000 ευρώ* 11 Κάρολ Σφιντέρσκι Σάρλοτ 4.500.000 ευρώ 12 Τσούμπα Άκπομ Μίντλεσμπρο 4.430.000 ευρώ 13 Ίνγκι Ίνγκασον Μίντιλαντ 4.000.000 ευρώ 14 Ευθύμης Κουλούρης Τουλούζ 3.500.000 ευρώ 15 Ρόμπερτ Μακ Ζενίτ 3.500.000 ευρώ 16 Δημήτρης Λημνιός Κολωνία 3.300.000 ευρώ 17 Ρόμπιν Όλσεν Κοπεγχάγη 2.950.000 ευρώ 18 Αντόνιο Τσόλακ Ρέιντζερς 2.500.000 ευρώ 19 Γιώργος Κούτσιας Σικάγο Φάιρ 2.360.000 ευρώ 20 Δημήτρης Πέλκας Φενέρμπαχτσε 2.200.000 ευρώ 21 Γκόικο Τσίμιροτ Σταντάρ Λιέγης 2.000.000 ευρώ 22 Κάλεντ Νάρεϊ Αλ Καλίτζ 2.000.000 ευρώ

* Στα επιπλέον ποσά υπολογίζονται έσοδα που προέκυψαν από ποσοστά μεταπώλησης.