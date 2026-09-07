Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Εντού Γκασπάρ αποτέλεσε οριστικά παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Άδοξα φαίνεται πως έληξε η συνεργασία της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Εντού Γκασπάρ, με αγγλικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου με τη βρετανική ομάδα λύθηκε.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε αφήσει την Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2025, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να επιλέγει τότε τον 48χρονο παράγοντα προκειμένου να αναλάβει ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου στις ομάδες του ιδιοκτήτη της Φόρεστ, του Ολυμπιακού και της Ρίο Άβε.

Εντέλει, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, με τον Εντού να έρχεται σε ρήξη με τον τότε προπονητή της Νότιγχαμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο και στο τέλος της σεζόν να φτάνει σε σημείο να μην του επιτρέπεται, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, η είσοδος στις εγκαταστάσεις του κλαμπ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Sky Sports τονίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα, ο Βραζιλιάνος δεν έπαιξε κανέναν απολύτως ρόλο στις μεταγραφικές κινήσεις της Νότιγχαμ το καλοκαίρι που μας πέρασε.