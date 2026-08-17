ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα του Ντιαγέ: «Έτοιμος να γίνω ένας από εσάς»
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και τυπικά ο Παπέ Σερίφ Ντιαγέ, με τον Σενεγαλέζο επιθετικό να ανακοινώνεται με την μορφή δανεισμού από την Σάμσουνσπορ. Ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής του «δικεφάλου του βορρά» που θα φοράει το νούμερο 27, με μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας.
Αναλυτικά ανέφερε: «Ήρθα εδώ ως παίκτης.
Είμαι έτοιμος να γίνω ένας από εσάς. Το πάθος σας. Η τρέλα σας. Η μάχη σας. Τώρα είναι και δικά μου. ΠΑΟΚ ΜΙΑ ΖΩΗ».
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