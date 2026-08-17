Ο Σερίφ Ντιαγέ μετά την υπογραφή του στον ΠΑΟΚ με μήνυμά του ανέφερε πως είναι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας.

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και τυπικά ο Παπέ Σερίφ Ντιαγέ, με τον Σενεγαλέζο επιθετικό να ανακοινώνεται με την μορφή δανεισμού από την Σάμσουνσπορ. Ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής του «δικεφάλου του βορρά» που θα φοράει το νούμερο 27, με μήνυμά του τόνισε πως είναι έτοιμος να γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά ανέφερε: «Ήρθα εδώ ως παίκτης.

Είμαι έτοιμος να γίνω ένας από εσάς. Το πάθος σας. Η τρέλα σας. Η μάχη σας. Τώρα είναι και δικά μου. ΠΑΟΚ ΜΙΑ ΖΩΗ».