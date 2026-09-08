Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet: «Στην Αθήνα ο Κορδόν, αναλαμβάνει ξανά τον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Elabet ότι ο Αντόνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό και βρίσκεται ήδη στην Αθήνα.

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και στη θέση του έρχεται ένας παλιός γνώριμος των «ερυθρολεύκων» και αυτός είναι ο Αντόνιο Κορδόν, όπως είπε στους «Galacticos by Elabet» ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ισπανός παράγοντας βρίσκεται στην Ελλάδα από το πρωί της Τρίτης (08/09) προκειμένου να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους Πειραιώτες.

Ο 62χρονος έρχεται στον Πειραιά για να αναλάβει Sporting Director στην ομάδα, σε μία θέση που υπήρξε ξανά το καλοκαίρι του 2023 μέχρι τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους ενώ μετά ανέλαβε όλο τον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη μέχρι το φινάλε εκείνης της σεζόν. Πέρσι ήταν στο δυναμικό της Σεβίλλης από την οποία αποχώρησε με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.