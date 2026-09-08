Ολυμπιακός: Τέλος ο Κοβάσεβιτς!
Μετά από 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες όπως ανακοίνωσε ο ελληνικός σύλλογος. Ο Σέρβος αθλητικός διευθυντής ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στους «ερυθρολεύκους».
Αναλυτικά:
«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!
Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!»
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