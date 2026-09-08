Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς όπως έκανε γνωστό ο ελληνικός σύλλογος.

Μετά από 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες όπως ανακοίνωσε ο ελληνικός σύλλογος. Ο Σέρβος αθλητικός διευθυντής ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στους «ερυθρολεύκους».

Αναλυτικά:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!

Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!»