Το λάθος με τον Ζίβκοβιτς: Η εκτίμηση και άλλη μία παράξενη φάση

Όλα λάθος, όλα στραβά! Μαζί και μία εκτίμηση για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς...

Στο blog που αφορούσε τον αγώνα Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ, στο κείμενο που περιέγραφα πόσο κορόιδο πιάστηκε ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα ματς, αναφέρθηκα και στην αποβολή του Ζίβκοβιτς! ΛΑΘΟΣ!

Έκανα λάθος και απολογούμαι στον Σέρβο αρχηγό του ΠΑΟΚ ως προς το κομμάτι ότι κρέμασε την ομάδα, φυσικά και για κάποιες σκληρές-υπερβολικές εκφράσεις. Και όμως! Ακόμη και σε αυτή τη φάση όπου έγινε χαμός μέσα στα δίχτυα, άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ υποπίπτει σε παράπτωμα και άλλος αποβάλλεται! Ακόμη και εδώ λάθος απόφαση σε βάρος του ΠΑΟΚ χωρίς ο VAR να παρεμβαίνει. Εδώ που όφειλε να παρέμβει για ταυτοποίηση παίκτη δεν το έκανε. Πριν για την υποκειμενική φάση του Γερεμέγεφ με το δήθεν οφσάιντ, το έψαχνε 10 λεπτά, άσχετα που ούτε αυτά κρατήθηκαν στο τέλος.

Συγνώμη στον Ζίβκοβιτς αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι μετέπειτα κινήσεις με το σήμα σε τέτοια στιγμή, με τέτοιο σκορ και με τέτοια εξέλιξη (πράγματι οι αντίπαλοι το κατάφεραν κι αυτό να αποβληθεί τόσο σημαντικός παίκτης του ΠΑΟΚ) δεν είχαν νόημα. Στη θέση του εγώ εκείνη την ώρα και ενώ έχω αδικηθεί με αυτόν τον τρόπο, δε θα έφευγα από το γήπεδο μέχρι να ξαναδούν το λάθος τους. Στο κάτω κάτω η ζημιά για τη συνέχεια είναι μεγάλη.

Όλα αυτά εννοείται ότι δεν μειώνουν στο παραμικρό τον σεβασμό μου στον Ζίβκοβιτς που όλα τα χρόνια με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την εκτίμηση της φίλαθλης Ελλάδας για τις ποδοσφαιρικές ικανότητές του, αλλά και για τον εξαιρετικό χαρακτήρα του.

Από εκεί και πέρα το ότι οι Βέλγοι (με αφορμή βέβαια και το σύνολο των αποφάσεων των δύο διαιτητών) κατάφεραν με οοοολα αυτά σε δύο ματς να επικρατήσουν και να κερδίσουν κάθε μεγάλη στιγμή έναντι των παικτών του ΠΑΟΚ με απίστευτη πονηράδα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και για εμένα είναι αυτό που μένει από τα δύο παιχνίδια.