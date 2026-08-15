Το λάθος με τον Ζίβκοβιτς: Η εκτίμηση και άλλη μία παράξενη φάση
Στο blog που αφορούσε τον αγώνα Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ, στο κείμενο που περιέγραφα πόσο κορόιδο πιάστηκε ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα ματς, αναφέρθηκα και στην αποβολή του Ζίβκοβιτς! ΛΑΘΟΣ!
Έκανα λάθος και απολογούμαι στον Σέρβο αρχηγό του ΠΑΟΚ ως προς το κομμάτι ότι κρέμασε την ομάδα, φυσικά και για κάποιες σκληρές-υπερβολικές εκφράσεις. Και όμως! Ακόμη και σε αυτή τη φάση όπου έγινε χαμός μέσα στα δίχτυα, άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ υποπίπτει σε παράπτωμα και άλλος αποβάλλεται! Ακόμη και εδώ λάθος απόφαση σε βάρος του ΠΑΟΚ χωρίς ο VAR να παρεμβαίνει. Εδώ που όφειλε να παρέμβει για ταυτοποίηση παίκτη δεν το έκανε. Πριν για την υποκειμενική φάση του Γερεμέγεφ με το δήθεν οφσάιντ, το έψαχνε 10 λεπτά, άσχετα που ούτε αυτά κρατήθηκαν στο τέλος.
Συγνώμη στον Ζίβκοβιτς αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι μετέπειτα κινήσεις με το σήμα σε τέτοια στιγμή, με τέτοιο σκορ και με τέτοια εξέλιξη (πράγματι οι αντίπαλοι το κατάφεραν κι αυτό να αποβληθεί τόσο σημαντικός παίκτης του ΠΑΟΚ) δεν είχαν νόημα. Στη θέση του εγώ εκείνη την ώρα και ενώ έχω αδικηθεί με αυτόν τον τρόπο, δε θα έφευγα από το γήπεδο μέχρι να ξαναδούν το λάθος τους. Στο κάτω κάτω η ζημιά για τη συνέχεια είναι μεγάλη.
Όλα αυτά εννοείται ότι δεν μειώνουν στο παραμικρό τον σεβασμό μου στον Ζίβκοβιτς που όλα τα χρόνια με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την εκτίμηση της φίλαθλης Ελλάδας για τις ποδοσφαιρικές ικανότητές του, αλλά και για τον εξαιρετικό χαρακτήρα του.
Από εκεί και πέρα το ότι οι Βέλγοι (με αφορμή βέβαια και το σύνολο των αποφάσεων των δύο διαιτητών) κατάφεραν με οοοολα αυτά σε δύο ματς να επικρατήσουν και να κερδίσουν κάθε μεγάλη στιγμή έναντι των παικτών του ΠΑΟΚ με απίστευτη πονηράδα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και για εμένα είναι αυτό που μένει από τα δύο παιχνίδια.
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Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.