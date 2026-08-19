Ο ιδιοκτήτης του Άρη, Θοδωρής Καρυπίδης έδωσε το παρών στις εξέδρες του «Ελ Πάσο» παρακολουθώντας την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Παναιτωλικό.

Η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναιτωλικό για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου στο «Ελ Πάσο» και στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του Άρη, Θοδωρής Καρυπίδης. Φυσικά το παρών στην αναμέτρηση δίνουν και οι Γιώργος Πρασσάς και Φώτης Κωστούλας που είναι και οι ισχυροί άνδρες της «Μαύρης Θύελλας» και των «καναρινιών» αντίστοιχα.