ΑΕΚ: Στα 2 εκατομμύρια ευρώ το deal για Πένραϊς!

Η ΑΕΚ δανείζει με 500.000 ευρώ ενοίκιο τον Σκωτσέζο μπακ στην Ρέιντζερς και το επόμενο καλοκαίρι θα πάρει 1.5 εκατ. ευρώ από την οψιόν αγοράς του...

Η ΑΕΚ και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχουν εδώ και κάποιες μέρες βάλει μπρος την αναζήτηση απόκτησης αριστερού μπακ από τη στιγμή που τους πλησίασε η Ρέιντζερς για να κάνει δικό της τον Τζέιμς Πένραϊς.

Έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο η Ένωση δαπάνησε 1.7 εκατ ευρώ για να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα το περασμένο καλοκαίρι από την Χαρτς... Οι συζητήσεις πήραν περισσότερο χρονικό διάστημα επειδή στον Δικέφαλο επιθυμούσαν να φτάσουν το deal στα οικονομικά δεδομένα που θα σας παραθέσουμε και τα οποία κρίνονται από τους ανθρώπους της ευνοϊκά προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως για να φτάσουν σε συμφωνία με το κλαμπ της Σκωτίας.

Πιο συγκεκριμένα η ΑΕΚ θα παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού για να εξυπηρετήσει (θέλουν να φανεί η αγορά στα οικονομικά τους δεδομένα το επόμενο καλοκαίρι) την Ρέιντζερς με ενοίκιο 500.000 ευρώ και ορίστηκε το επόμενο καλοκαίρι να λάβει από τους Σκωτσέζους επιπλέον 1.5 εκατ ευρώ για να παραχωρήσει τον Πένραις. Μια συμφέρουσα συμφωνία για έναν ποδοσφαιριστή που αν μη τι άλλο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί και να δώσει αυτά που προσδοκούσαν στην Ένωση όταν τον αποτελούσαν. Την ίδια ώρα όπως προκύπτει από τα νούμερα αγοράς και διαφαινόμενης πώλησης, μιας και είναι σχεδόν το ενα τρίτο του συνολικού κόστους το ενοίκιο που ορίστηκε, κάτι που σημαίνει πως θα γίνει χρήση της οψιόν το επόμενο καλοκαίρι δεδομένα, ο Δικέφαλος θα πάρει πίσω τα λεφτά που δαπάνησε και κάτι παραπάνω: γεγονός που μετατρέπει σε θετικό το deal για την ΑΕΚ...

Το deal καθυστέρησε να ολοκληρωθεί, μιας και καιρό το προσπαθούσε η Ρέιντζερς, διότι το πόσο για ενοίκιο και το συνολικό όφελος της ΑΕΚ έως και χθες δεν ικανοποιούσε τους κιτρινόμαυρους και αυτό είναι ξεκάθαρο... Με τη νέα προσφορά η Ένωση άνοιξε διάπλατα την πόρτα της εξόδου αφού πρώτα είχε παίξει σωστά το παιχνίδι τακτικής με το "δεν δανείζουμε τον παίκτη, τον πουλάμε"!

Πλέον πρέπει βέβαια να επισπεύσει τις διαδικασίες για να αποκτήσει αριστερό μπακ με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι ο Ριμπάλτα βρίσκεται σε καλό δρόμο με τις επαφές με τον εκλεκτό του. Κάτι που φάνηκε και από τα όσα είπε ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ στις δηλώσεις του πριν τη διεξαγωγή του Σούπερ Καπ στην Κρήτη.