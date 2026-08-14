Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media, με τη σημαία του συλλόγου στον ιστό της.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) και ενώ όλοι περιμένουν τις εξελίξεις αναφορικά με το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς των Πειραιωτών μια φωτογραφία με τη σημαία του συλλόγου να βρίσκεται στη θέση της, στον ιστό της. Αρκετοί χρήστες σχολίασαν πως αυτό σημαίνει την παραμονή του Βάσκου προπονητή, ενώ άλλοι ανέφεραν πως είναι μια προαναγγελία αποχώρησης.

Το μόνο σίγουρο είναι πως όλα θα ξεκαθαρίσουν εντός της ημέρας και θα φανεί αν οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχίσουν με τον 65χρονο στο τιμόνι ή θα υπάρξει αλλαγή σελίδας.

Η ανάρτηση: