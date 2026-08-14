Ολυμπιακός: Ολοκληρώνεται η απόκτηση του Μπραγκάντσα, σύμφωνα με την A Bola
Μπορεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού να είναι... πάνω από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τις τελευταίες ώρες, καθώς ο Βάσκος τεχνικός έχει καθοριστικό ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη την Παρασκευή (14/8), ωστόσο τα μεταγραφικά δεν σταματούν.
Ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται πολύ κοντά στους Πειραιώτες είναι ο Ντανιέλ Μπραγκάντσα. Αρκετά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα έκαναν λόγο για σχεδόν «τελειωμένη» μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ, με το ποσό να ανέρχεται μεταξύ 8-10 εκατ. ευρώ.
Πλεόν, το πιο πρόσφατο ρεπορτάζ της A Bola αναφέρει πως ο Πορτογάλος μέσος, που είναι εκτός πλάνων του Ρουι Μπόρζες, κάνει ατομικές προπονήσεις και περιμένει να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους», η οποία είναι θέμα ημερών.
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