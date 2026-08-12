Ελίασον: ΑΕΚ - «Έκλεισε η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ, πετάει για Βραζιλία ο παίκτης», σύμφωνα με τον Μέρλο
Για τη Βραζιλία αναμένεται να πετάξει μέσα στις επόμενες ώρες ο Νίκλας Ελίασον, κάτι που αναμενόταν μετά τις δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της Ιντερνασιονάλ ότι η συμφωνία με την ΑΕΚ ήταν θέμα ωρών.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η ΑΕΚ βρίσκεται σε φάση ανταλλαγής εγγράφων με την Ιντενασιονάλ, με τον 30χρονο Σουηδό εξτρέμ να αναμένεται να ταξιδέψει στη Βραζιλία μέσα στις επόμενες ώρες για τα ιατρικά και τις υπογραφές.
Ο Μέρλο τονίζει πως η συμφωνία έκλεισε στον μονοετή δανεισμό, με ενοίκιο 300.000 ευρώ, αλλά με μεγαλύτερη οψιόν αγοράς, η οποία θα ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (από τα 2,5 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόταση) για το επόμενο καλοκαίρι.
Στην Ένωση ο 30χρονος Σουηδός εξτρέμ τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέτρησε συνολικά 134 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 30 ασίστ.
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