Η ΑΕΚ έκανε δικό της ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, τον 15χρονο μέσο Αζίζ Γιανκίν από την Μπουρκίνα Φάσο.

Η Ακαδημία της ΑΕΚ ενισχύει τις ομάδες της σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με την έμπρακτη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου επιδιώκοντας κάθε χρόνο να κάνει βήματα προόδου. Σε αυτό το πλαίσιο οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να κάνουν δικό τους ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, τον 15χρονο Αζίζ Γιανκίν.

Πρόκειται για 15χρονο αμυντικό μέσο με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος ανήκε στο δυναμικό της Κ15 του Παναθηναϊκού έχοντας βασικό ρόλο τη σεζόν που μας πέρασε στους «πράσινους».

Η ΑΕΚ κατάφερε να πείσει τόσο το ίδιο το παιδί, όσο και την οικογένειά του για το πρότζεκτ της Ακαδημίας της Ένωσης και για την εξέλιξη που μπορεί να έχει στο μέλλον, με αποτέλεσμα να επιλέξει να μετακινηθεί στα Σπάτα.

Ο 15χρονος Αζίζ Γιανκίν έχει ενταχθεί στην ομάδα Κ17 της ΑΕΚ, οι άνθρωποι της οποίας πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του.