Νέα επίθεση του Ολυμπιακού για τον Πουέρτα!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα τελευταία μεταγραφικά του Ολυμπιακού και όχι μόνο.

Αναφορικά με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού , οι τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον για τον Γκουστάβο Πουέρτα!

Ο 23χρονος Κολομβιανός (1,73μ.) ήταν από την αρχή στην κορυφή της λίστας των «ερυθρόλευκων» για τη θέση του κεντρικού χαφ, μαζί με τον Αλγερινό Τιτραουί, που όμως προτίμησε τη Λανς. Ο Ολυμπιακός επαναπροσέγγισε τον Πουέρτα και την Ράσινγκ Σανταντέρ, με διάθεση να κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια για την απόκτηση του, καθώς είναι φανερό ότι λείπει πολύ από τη μεσαία γραμμή της ομάδας ένας τέτοιος πολυσύνθετος παίκτης που κάνει τη διαφορά με την ποιότητα του.

Για τον Πουέρτα, που ήταν απολύτως βασικός σε όλα τα παιχνίδια της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική, εκδήλωσε ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες κι η Μπενφίκα, ενώ ακούγονται γι΄ αυτόν σύλλογοι από την Ισπανία, την Ιταλία, η Μπεσίκτας, η Ζενίτ κ.α, όμως ο Ολυμπιακός έχει πρώτος κινηθεί επίσημα κι αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι εύκολη η μεταγραφή, μιλάμε πιθανότατα για ίσως και πάνω από 10 εκατ. ευρώ, αλλά η ομάδα έχει ανάγκη από top μεταγραφές για να δυναμώσει. Κι αυτό το ξέρουν όλοι στο κλαμπ.

Άλλωστε, και τα δύο παιχνίδια με τη ΝΕΚ έδειξαν ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, διότι εκεί υπάρχουν αρκετοί καλοί παίκτες (Έσε, Μουζακίτης, Σιπιόνι, ακόμη κι ο 36άρης Γκαρθία), αλλά υπάρχει ανάγκη για έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Αναμένουμε τις εξελίξεις, με τον Ολυμπιακό να κρατάει ανοικτές κι άλλες πόρτες, όπως του Κασέρες της Τουλούζ, αλλά να έχει επικεντρωθεί αυτή την στιγμή στον Πουέρτα, διεθνή (11 φορές) πρώην παίκτη της Μπάγερ Λέβερκουζεν και της Χαλ.

Κατά τα άλλα, η πορτογαλική Record γράφει σήμερα ότι ο Μπραγκάνσα περιμένει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Ολυμπιακού με την Σπόρτινγκ, ενώ υπάρχει κι η παρακάτω ανάρτηση για τον Βραζιλιάνο κόφτη Φαμπίνιο.

Fabinho cuenta con ofertas formales de #Fluminense, #Olympiakos y #Trabzonspor



El mediocentro brasileño se encuentra sin equipo. — Futbol-in Al Minuto (@FUTBOLINALMINUT) August 12, 2026

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ίσως αποκτήσει και δεύτερο κεντρικό χαφ.

Άσχετο: Ο κύβος ερρίφθη. Απλά όλα θα γίνουν με τον δέοντα σεβασμό. Και με σκεπτικό η επόμενη κίνηση να είναι η πιο εύστοχη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Έσε άργησε πολύ να μπει στο παιχνίδι ίσως επηρεασμένος από τον τραυματισμό του στο τελευταίο φιλικό. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να γίνεται πιο επιδραστικός, με την ικανότητα του να κερδίζει τις δεύτερες μπάλες-για όποιον δεν το πρόσεξε, τόσο το γκολ του Ελ Κααμπί, όσο και η ευκαιρία του Ζέλσον ξεκίνησαν από δικές του κερδισμένες μονομαχίες στον αέρα.

Σίγουρα δεν του ταιριάζει του Έσε ο ρόλος του επιθετικού χαφ που τον έβαλε ο Μεντιλίμπαρ από το 61’ έως το 80’, δηλαδή ως την αποβολή του Φορτούνη. Πάλεψε, όμως, κι εκεί μπροστά ο Αργεντίνος, όμως όταν μετά την αποβολή πέρασε πίσω σε ρόλο κεντρικού χαφ και δη με τον Σιπιόνι δίπλα του, φάνηκε να είναι πιο άνετος στο παιχνίδι του, παρότι ξεκάθαρα δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση από το ξεκίνημα κιόλας της προετοιμασίας. Και στην παράταση, πάντως, ήταν από τους παίκτες που το προσπάθησαν πολύ, βγαίνοντας μπροστά με την καλή πάσα στον Ελ Κααμπί στο 121’.

Ατυχώς ο Τσικίνιο εκεί, από λίγο πλάγια αλλά καλή θέση στην περιοχή, δεν έκανε ούτε καλό σουτ, ούτε καλή σέντρα, αλλά μία κακή σέντρα-σουτ. Με τον Πορτογάλο πέντε λεπτά νωρίτερα να παίρνει άλλη μία προσπάθεια, εκείνη έξω από την περιοχή, σουτάροντας πάνω σε ένα αντίπαλο αμυντικό, ενώ θα μπορούσε προφανώς να κάνει κάτι καλύτερο.

Ήταν εκνευριστικό κάποια στιγμή να μην μπορεί να κάνει ένα κοντρόλ στο πλάγιο άουτ ο Τσικίνιο παίζοντας μόλις 17 λεπτά συνολικά, αλλά μετά τον είδαμε να γυρίζει πίσω και να κλέβει την μπάλα. Η γλώσσα του σώματος έδειχνε παίκτη με χαμηλή ψυχολογία. Ίσως γιατί αν μη τι άλλο περίμενε να μπει στο 60’ όταν ζήτησε αλλαγή ο Σα. Εκεί ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Μουζακίτη, με προώθηση του Έσε, που είναι μάλλον εξεζητημένο.

Η λογική λέει ότι ο Τσικίνιο έπρεπε να παίξει αντί του Σα. Από την άλλη, ο Τσικίνιο ήταν που για 56 λεπτά στο πρώτο ματς το μόνο που έκανε ήταν μία καλή κάθετη στην επίθεση. Δεν είναι εύκολο να κρίνεις. Απλά λες, ας γίνονταν τα απλά και βασικά και έβλεπες μετά. Γιατί εν τέλει, αυτό που έγινε ήταν αλλαγή στην αλλαγή ο Μουζακίτης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον πιο φοβερό γκολκίπερ-παγκότερμα που έχω δει!