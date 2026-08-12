Ολυμπιακός: Ευθύνες, εξελίξεις, top μεταγραφές...

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνει ο Ολυμπιακός.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ότι ο Ολυμπιακός και καθυστέρησε μεταγραφικές κινήσεις και δεν έχει πάρει ακόμη πολλούς παίκτες για τη βασική του 11άδα, 14άδα, 15άδα, όπως θέλετε πείτε το.

Για παράδειγμα, ο Σα έπαιξε χθες πρώτη φορά κι έκανε διαφορά, αλλά άντεξε μόνο 60 λεπτά, αφού ήρθε μετά και το τελευταίο φιλικό. Ο Ρόκα έπαιξε σε ένα φιλικό. Κι ο Σάλιακας σε άλλο ένα. Ο γκολκίπερ Ορτέγα κι αυτός έχασε όλη την προετοιμασία. Ούτε ο Ζότα ήταν από την αρχή της προετοιμασίας-και χθες έπαθε θλάση στο 15’. Κι όλα αυτά, ενώ αναζητούνται, κι επισήμως, πέντε ενδεκαδάτοι παίκτες. Νομίζω ότι τα λένε όλα και μόνο αυτές οι λίγες γραμμές-κάτι δεν έχει πάει καλά σε αυτό το απολύτως κρίσιμο κομμάτι. Και δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Από εκεί και πέρα, εξίσου αλήθεια είναι ότι καθαρά αγωνιστικά η ομάδα δεν παρουσιάστηκε έτοιμη για να διεκδικήσει ένα τόσο σοβαρό στόχο. Δεν ξέρω αν φταίει ότι ο Μεντιλίμπαρ ποτέ στην καριέρα του δεν είχε παίξει καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά, αλλά κόντρα στη ΝΕΚ δεν είδαμε τον Ολυμπιακό ούτε με φρεσκάδα, ούτε με τρεξίματα. Οι Ολλανδοί ήταν πιο έτοιμοι. Παρότι κι αυτοί έχασαν εντελώς βασικούς παίκτες στις μεταγραφές κι αυτοί χθες έχασαν δυο παίκτες με αναγκαστική αλλαγή από το ημίχρονο.

Σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι, όμως καλά προετοιμασμένος αθλητικά γι΄ αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν γνωρίζω αν η στόχευση της προετοιμασίας έπρεπε να είναι διαφορετική, αλλά γνωρίζω ότι φέτος για πρώτη φορά το πρωτάθλημα θα έχει διακοπή τρεις εβδομάδες λόγω Εθνικών ομάδων, οπότε μπορείς να κάνεις μίνι προετοιμασία εκεί, έχοντας στοχεύσει τον Ιούλιο στο να είναι η ομάδα πιο φρέσκια τον Αύγουστο.

Αυτό που βλέπουν τα μάτια μου είναι ότι σε όλη την προετοιμασία, αλλά και στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια καλό Ολυμπιακό δεν είδαμε. Κι ότι η ομάδα στα πέντε τελευταία παιχνίδια της έχει τέσσερις ήττες (0-1 από Άγιαξ, 0-3 από Άντβερπ, 2-3 από ΑΖ, 1-2 από ΝΕΚ) και μία ισοπαλία (0-0 με ΝΕΚ), σκοράροντας με τρομερή δυσκολία και κρατώντας το μηδέν με επίσης τρομερή δυσκολία. Όποιος λέει ότι δεν μετράνε τα φιλικά, είναι απλά αφελής. Αν δεν δεις την ομάδα στα φιλικά, πώς θα καταλάβεις πώς θα παίξει στα επίσημα; Ο Ολυμπιακός όπως ήταν στα φιλικά, έτσι ήταν και στα επίσημα, προβληματικός.

Όπως βλέπω ότι συνεχώς βγαίνουν τραυματισμοί. Σχεδόν σε κάθε επίσημο η, φιλικό παιχνίδι. Άλλοι μυϊκοί, άλλοι όχι, αλλά αρκετοί τραυματισμοί (Ζότα, Ρέτσος, Έσε, Μουζακίτης, Κλέϊτον, Σιπιόνι). Και πολλοί παίκτες ζητάνε αλλαγή μέσα στα παιχνίδια από κούραση κι ενοχλήσεις. Όλα αυτά, καλά σημάδια δεν τα λες.

Ο Μεντιλίμπαρ χθες, αλλάζοντας τη μισή ενδεκάδα του πρώτου αγώνα, ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι έκανε πολλές λάθος επιλογές στο πρώτο ματς. Για χθες δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ειδικά η διαχείριση του αγώνα με 10 παίκτες ήταν αρκετά καλή.

Προτίμησε τον πιο έμπειρο Φορτούνη αντί του Ρόκα όταν βγήκε ο Ζότα-από έξυπνες πάσες του Φορτούνη ξεκίνησαν οι δύο καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού, αλλά μετά αποβλήθηκε…Ξένισε αυτό το «αλλαγή στην αλλαγή» για τον Μουζακίτη, ίσως μπορούσε να τον αφήσει και να βγάλει τον Έσε…Θεωρητικά έπρεπε να βάλει τον Τσικίνιο αντί του Σα κι όχι να βάλει τον Μουζακίτη, περνώντας 10άρι τον Έσε, αλλά στα 17 λεπτά που έπαιξε ο Τσικίνιο δεν έκανε τίποτα…Σωστά βγήκε ο Ζέλσον, που έμοιαζε να τα έχει φτύσει και ήταν κι επηρεασμένος από τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε, όχι περιέργως (ένα γκολ έχει βάλει από τον περασμένο Φλεβάρη!)…

Το θέμα είναι ότι η ομάδα από το τέλος του περασμένου Γενάρη δεν πάει. Σίγουρα δεν μπορεί ένας να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος, γενικά στην ομάδα και στο κλαμπ κάτι δεν έχουν κάνει καλά. Είναι, όμως, τεράστιο πρόβλημα για τα δεδομένα του Ολυμπιακού ότι τραβάει εφτά μήνες τώρα αυτή η ιστορία. Αποκλείστηκε στην αρχή από το Κύπελλο. Μετά κι από το Τσάμπιονς Λιγκ. Έχασε το πρωτάθλημα. Τώρα, αποκλείστηκε στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Όπως και να έχει είναι μία δύσκολη κατάσταση αυτή στον Ολυμπιακό και περιμένουμε πλέον τις αποφάσεις και τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ σοβαρή κι εύστοχη επιλογή. Εκεί είναι το κλειδί Νο 1. Ποιός θα έρθει, εφόσον κριθεί, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι πως θα γίνει, ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Να θυμίσουμε ότι αλλαγή προπονητή είχε υπάρξει σε δύο προηγούμενα καλοκαίρια με αποκλεισμούς και τότε στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, από τη Χάποελ Μπερ Σέβα (με τον Βίκτορ Σάντσεθ) και κυρίως από την Μακάμπι Χάϊφα (με την περίπτωση Πέδρο Μαρτίνς να ταιριάζει αρκετά με του Μεντιλίμπαρ). Επιπλέον να υπενθυμίσουμε ότι εκείνες τις δύο σεζόν ο Ολυμπιακός τις τελείωσε με τέσσερις αλλαγές προπονητών στην κάθε μία.

Aπό εκεί και πέρα, το κλειδί Νο 2 είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι πέντε-έξι μεταγραφές top παικτών, ειδάλλως όποιος και να έρθει δύσκολα θα πετύχει. Με το καλό να είναι ότι το αναγνωρίζουν αυτό στον Ολυμπιακό.

Άσχετο: Προς κύριο Ροσέτι, πρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας της ΟΥΕΦΑ. Αγαπητέ Ρομπέρτο, οι δύο διαιτησίες στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη ΝΕΚ ήταν από κακές έως εχθρικές για τον Ολυμπιακό. Και του Ισπανού Χοσέ Μαρία Σάντσεθ και των συμπατριωτών σου Μαριάνι και Φάμπρι. Σκληρός με την έδρα ο Ισπανός, υπέρ της έδρας οι Ιταλοί. Αυτό δεν είναι fair play από πλευράς ΟΥΕΦΑ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Όπως αποδείχθηκε δεν ήταν η πιο σοφή απόφαση του Μεντιλίμπαρ να μην πάρει τον Ταρέμι ή τον Γιάρεμτσουκ στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ελ Κααμπί υποχρεώθηκε να παίξει ένα 90λεπτο κι ένα 120λεπτο, χωρίς να κάνει προετοιμασία και με ένα ημίχρονο σε όλα τα φιλικά. Ο προπονητής πόνταρε στον Ζότα, αλλά πρώτον τον Ζότα τελικά τον έβαλε στο ένα ματς πίσω από τον φορ και στο άλλο εξτρέμ και δεύτερον τον έχασε χθες από το 15ο λεπτό λόγω τραυματισμού.

Κατά τα άλλα, δεν μου έκανε καλή εντύπωση χθες η εικόνα του Πιρόλα, που πήγαινε δεύτερος στις κρίσιμες φάσεις, δεύτερος πίσω από έναν 37χρονο σέντερ φορ. Την πρώτη φορά το έσωσε ο Πόποβιτς με τα πόδια, την δεύτερη όμως έγινε το γκολ. Κι ο Ρέτσος στη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ΝΕΚ έχασε εντελώς τον παίκτη του, με την πιο μεγάλη ευθύνη βέβαια να την έχει ο Πόποβιτς, με την κακή έξοδο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι