Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του και τους περιμένει την Κυριακή (16/08) για να ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τα επόμενα ευρωπαϊκά ματς.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την Πέμπτη (13/08) με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία του, η οποία θα διακοπεί για δύο μέρες, μετά από απόφαση του Τζέικομπ Νίστρουπ να δώσει δύο ημέρες ρεπό στους ποδοσφαιριστές του ως επιβράβευση που έφεραν εις πέρας την αποστολή στη Σόφια, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια και δείχνοντας αντίστοιχη αυταπάρνηση, αλλά και για λόγους ξεκούρασης.

Στο σημερινό πρόγραμμα δόθηκε έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, την ανάπτυξη του παιχνιδιού και τα τελειώματα, με τον Δανό τεχνικό και τους συνεργάτες του να δουλεύουν πάνω σε διαφορετικά κομμάτια του παιχνιδιού.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με την καθιερωμένη προθέρμανση και στη συνέχεια πέρασαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Το βάρος έπεσε στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων, στη σωστή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο και στη διαρκή κίνηση χωρίς την μπάλα.

Στο επόμενο μέρος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές του πάνω στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο επιθετικό κομμάτι, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τελειώματα φάσεων.

Οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην ολοκλήρωση των επιθέσεων έπειτα από διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την τελική προσπάθεια και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, όπου η ένταση ανέβηκε και οι ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις υπό πίεση.

Μαθαίνει σήμερα τον αντίπαλό του στα Play Offs

Απόψε το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της ρεβάνς μεταξύ Μπεσίκτας και Χράντετς Κράλοβε, οι «πράσινοι» θα μάθουν και ποια από τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσουν στα Play Offs του Conference League, ποιο θα είναι δηλαδή το τελευταίο τους εμπόδιο πριν τη League Phase.

Στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία, οι Τούρκοι επικράτησαν με 1-0 χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Κιλικτσόι στο 80ο λεπτό κι ενώ αγωνίζονταν με δέκα ποδοσφαιριστές από το 71' ελέω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Ουαταρά, μόλις έξι λεπτά μετά την πρώτη που πήρε.

Προφανώς, το «τριφύλλι» θέλει η Μπεσίκτας, η οποία ειρήσθω εν παρόδω απέκτησε και τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, να είναι εκείνη που θα περάσει, αφού οι Τσέχοι φαντάζουν πολύ χαμηλότερο εμπόδιο, χωρίς να σημαίνει πως είναι αμελητέο.