Παναιτωλικός: Προς τη βραζιλιάνικη Σεαρά ο Λομπάτο

Παναιτωλικός: Προς τη βραζιλιάνικη Σεαρά ο Λομπάτο

Επιμέλεια:  Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικός: Προς τη βραζιλιάνικη Σεαρά ο Λομπάτο

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Στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στη Σεαρά αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Λομπάτο που αποχωρεί από τον Παναιτωλικό με τη μορφή δανεισμού.

Ο Βραζιλιάνος ακραίος, που δεν φάνηκε ιδιαίτερα με τη φανέλα του Παναιτωλικού όσο αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αποχωρεί από το Αγρίνιο για προσωπικούς λόγους. Ετσι παρόλο που δεσμεύεται με συμβόλαιο ο Τιτορμος θα τον παραχωρήσει με την μορφή δανεισμού με δημοσιεύματα να φέρνουν την Σεαρά Σπόρτινγκ Κλαμπ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

     

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