Παναιτωλικός: Προς τη βραζιλιάνικη Σεαρά ο Λομπάτο
Ο Βραζιλιάνος ακραίος, που δεν φάνηκε ιδιαίτερα με τη φανέλα του Παναιτωλικού όσο αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αποχωρεί από το Αγρίνιο για προσωπικούς λόγους. Ετσι παρόλο που δεσμεύεται με συμβόλαιο ο Τιτορμος θα τον παραχωρήσει με την μορφή δανεισμού με δημοσιεύματα να φέρνουν την Σεαρά Σπόρτινγκ Κλαμπ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
O Ceará acertou a contratação do atacante Lenny Lobato por empréstimo até o fim de 2026.— Rodrigo Cavalcante (@rcf1994) August 12, 2026
O atleta de 25 anos tem dupla nacionalidade (argentino/brasileiro) e estava no Panetolikos/GRE (chegou no começo do ano por 100 mil €).
Lenny passou por Velez, Defensia y Justicia e Sport pic.twitter.com/pORFTmFKEa
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