Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, ισοφάρισε το σκορ στον τελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμα στης στον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ και ο αρχηγός των Κυπελλούχων την «τιμώρησε».

Στο 69ο λεπτό Αθανασίου και Αϊτόρ συνδυάστηκαν υπέροχα από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ανδρούτσο, ο οποίος με φανταστικό τελείωμα έκανε το 1-1 για τουυς Κρητικούς.

Το γκολ του Ανδρούτσου για το 1-1