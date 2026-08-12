ΑΕΚ - ΟΦΗ (Τελικός Super Cup): «Έκρυψαν» την μπάλα Αϊτόρ και Αθανασίου, υπέροχο γκολ του Ανδρούτσου για το 1-1
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Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, ισοφάρισε το σκορ στον τελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμα στης στον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ και ο αρχηγός των Κυπελλούχων την «τιμώρησε».
Στο 69ο λεπτό Αθανασίου και Αϊτόρ συνδυάστηκαν υπέροχα από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ανδρούτσο, ο οποίος με φανταστικό τελείωμα έκανε το 1-1 για τουυς Κρητικούς.
Το γκολ του Ανδρούτσου για το 1-1
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