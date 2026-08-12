Την ώρα που στον Ολυμπιακό επικρατεί πολύ σοβαρός προβληματισμός μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν οι μεταγραφικές του υποθέσεις δεν σταματούν.

Δεν είναι καθόλου εύκολες αυτές οι ημέρες στις τάξεις του Ολυμπιακού. Και αυτό διότι προέκυψε ο αποκλεισμός από τη Ναϊμέγκεν που επέφερε προβληματισμό σε διοικητικό επίπεδο στην ομάδα. Ένας μεγάλος προβληματισμός για την αγωνιστική εικόα που αγγίζει παίκτες και τεχνικό επιτελείο (άπαντες δηλαδή και φυσικά και τον ίδιο τον κόουτς Μεντιλίμπαρ) και με βάση αυτόν θα δρομολογηθούν οι επόμενες αποφάσεις των ανθρώπων του συλλόγου.

Στο μεταξύ όμως ο Ολυμπιακός προχωρά στα μεταγραφικά του. Οι Πειραιώτες προχωρούν με νέες προτάσεις για τις περιπτώσεις του Τικνιζιάν, του Αρμένιου διεθνούς αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα αλλά και του χαφ Κάσερες της Τουλούζ. Για τον δε Τικνιζιάν υπάρχει ένα καλό feeling ότι μπορεί να κλείσει άμεσα η προσθήκη αυτή ενώ και για τον Κάσερες αναμένονται εξελίξεις.