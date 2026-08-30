ΑΕΚ - Κηφισιά: Με Βιτάλις η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Η ΑΕΚ μετά το θρίαμβο επί της Λέφσκι Σόφιας και την πρόκριση στη League Phase του Champions League φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (21:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.
H μοναδική αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στους Βούλγαρους είναι η χρησιμοποίηση του Βιτάλις στα χαφ αντί του Κάιρινεν στο πλευρό του Μαρίν. Από εκεί και πέρα, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μάγερ - Κοϊτά ακραίοι μεσοεπιθετικοί και δίδυμο Γιόβιτς -Βάργκα στην επίθεση.
Στην αποστολή του Δικεφάλου συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας Μπάμπης Λυκογιάννης, ενώ εκτός αποστολής έμειναν ο Σαχαμπό και ο Αλεξίου.
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Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζίνι.
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