Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Στον πάγκο ο Λυκογιάννης.

Η ΑΕΚ μετά το θρίαμβο επί της Λέφσκι Σόφιας και την πρόκριση στη League Phase του Champions League φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (21:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

H μοναδική αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στους Βούλγαρους είναι η χρησιμοποίηση του Βιτάλις στα χαφ αντί του Κάιρινεν στο πλευρό του Μαρίν. Από εκεί και πέρα, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μάγερ - Κοϊτά ακραίοι μεσοεπιθετικοί και δίδυμο Γιόβιτς -Βάργκα στην επίθεση.

Στην αποστολή του Δικεφάλου συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο νεοαποκτηθέντας Μπάμπης Λυκογιάννης, ενώ εκτός αποστολής έμειναν ο Σαχαμπό και ο Αλεξίου.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζίνι.