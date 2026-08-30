Μάριος Ηλιόπουλος και Γιώργος Βαρδινογιάννης είχαν ένθερμο τετ α τετ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» πριν τη σέντρα του Κηφισιά - ΑΕΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών στη Λεωφόρο για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπως κάνει σε όλα τα παιχνίδια, εντός και εκτός συνόρων.

Μάλιστα όπως φάνηκε από την τηλεοπτική μετάδοση, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου είχε ένθερμο τετ α τετ και εναγκαλισμό με τον άλλοτε ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρέθηκε στη φυσική έδρα του Τριφυλλιού για τον αγώνα.

Ο θερμός εναγκαλισμός Μάριου Ηλιόπουλου - Γιώργου Βαρδινογιάννη