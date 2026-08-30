Ο Μάρκο Νίκολιτς αντικατέστησε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 29ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά, για τακτικούς λόγους.

Γρήγορη αλλαγή από τον Μάρκο Νίκολιτς στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Σέρβος τεχνικός στο 29ο λεπτό αντικατέστησε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά με τον Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ, χωρίς να υπάρχει τραυματισμός του Μαυτιρανού.

Ο εξτρέμ του Δικεφάλου είχε πάρει κάρτα από το 18ο λεπτό και έβγαζε εκνευρισμό στο παιχνίδι του, ενώ δεν ήταν σε καλή βραδιά γενικά. Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκολιτς αποφάσισε να τον προστατέψει και πέρασε στο ματς τον Ουκρανό ακραίο επιθετικό.