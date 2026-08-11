ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: «Γηπεδούχοι» νιώθουν οι πράσινοι
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Ο Παναθηναϊκός νιώθει γηπεδούχος στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Αποστολή στη Σόφια Σωτήρης Μυκονίου.
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δίνουν βροντερό παρών στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.
Οι πράσινοι πήραν 1.600 εισιτήρια για το ματς και παρά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στα μισά του Αυγούστου, το ενδιαφέρον ήταν έντονο και στο γήπεδο είναι περίπου 1.400 οπαδοί της ομάδας, που έχουν κάνει τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ να νιώθουν γηπεδούχοι.
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@Photo credits: INTIME, eurokinissi
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