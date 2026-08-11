ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάι Γκαρσία και 0-1 με γκολάρα (vid)
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Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, καθώς ο Λιβάι Γκαρσία άνοιξε το σκορ με υπέροχο γκολ στο ντεμπούτο του.
Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε τη διαφορά στον Παναθηναϊκό στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ άνοιξε το σκορ για το Τριφύλλι στο δεύτερο μέρος της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.
O ποδοσφαιριστής από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο έκλεψε την μπάλα από τα δεξιά, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και με άψογο πλασέ έκανε το 0-1, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στους Πράσινους.
Το γκολ του Λιβάι Γκαρσία
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