Ο Ηρακλής έχει στη λίστα του τον 22χρονο εξτρέμ της Ρεάλ Καστίγια Τζέρεμι ντε Λεόν.

Μεταγραφικό σενάριο από την Ισπανία για τον Ηρακλή.

Ο ρεπόρτερ Άνχελ Γκαρθία έγραψε ότι ο 22χρονος εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης Β', ο Τζέρεμι Αντρέ ντε Λεόν Ροντρίγκες, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι πιθανό να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Το συμβόλαιό του με την Ρεάλ Καστίγια να σημειωθεί ότι έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Τζέρεμι ντε Λεόν γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 2004 στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, αλλά από μικρός βρίσκεται στην Ισπανία, όπου και μετακόμισε η οικογένειά του. Είναι αριστεροπόδαρος με ύψος 1,73 και παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης. Ο Γκαρθία ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό ο Τζέρεμι ντε Λεόν να υπογράψει στον γηραιό του Βάλτερ Ματσάρι. Ο νεαρός παίκτης, παράλληλα, είναι διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο κι έχει 5 ματς και 2 γκολ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική ομάδα Hispania FA. Σε ηλικία 9 ετών προσκλήθηκε για δοκιμή στη Σεβίλλη και τον Απρίλιο του 2014, σε ηλικία 10 ετών κλήθηκε να πάρει μέρος σε ένα τουρνουά νέων για τη Μάλαγα. Όταν έπαιζε για την GPS Puerto Rico στο Sheffield Cup το 2019, εντοπίστηκε από την Ακαδημία Διεθνούς Ανάπτυξης με έδρα τη Βαλένθια και αυτός και η οικογένειά του μετακόμισαν στην Ισπανία για να ενταχθούν στον σύλλογο το καλοκαίρι του 2020.

Τον χειμώνα 2022, ο Λεόν εντάχθηκε στην ομάδα νέων της Καστεφιόν. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας με 23 γκολ σε 13 αγώνες στο πρωτάθλημα U19 και προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Ανάμεσά τους οι Μπαρτσελόνα, Αλμερία και Σεβίλλη. Στη συνέχεια προστέθηκαν και οι Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μπέτις. Ο Λεόν, ωστόσο, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Καστεγιόν τον Μάιο του 2022, διάρκειας δύο ετών.

Στις 24 Ιανουαρίου 2024, η Καστεγιόν ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του ντε Λεόν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η πρώτη του εμφάνιση για τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια έγινε στις 28 Ιανουαρίου εναντίον της Λινάρες και στις 18 Μαΐου, ο Ντε Λεόν σημείωσε το πρώτο του γκολ για την ομάδα Β' της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Ιντερσίτι. Λίγους μήνες αργότερα, στις 20 Αυγούστου 2025 παραχωρήθηκε δανεικός στη Χέρκουλες.

Με την Καστεγιόν ο Ντε Λεόν είχε 46 ματς, 2 γκολ και 3 ασίστ. Με την Χέρκουλες κατέγραψε 24 αγώνες χωρίς να σκοράρει, ενώ έδωσε 4 ασίστ, ενώ 12 ματς κι 1 γκολ μετράει με τη Ρεάλ Β'.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων εκπροσώπησε το Πουέρτο Ρίκο στα προκριματικά του Πρωταθλήματος CONCACAF U-20 του 2022. Σκόραρε, μάλιστα, δύο γκολ εναντίον των Βερμούδων. Την ίδια χρονιά ήταν στην αποστολή του Πουέρτο Ρίκο για το Τουρνουά UNCAF U-19 του 2022 στην Μπελίζ κι επίσης είχε δύο γκολ στην ισοπαλία με 3-3 κόντρα στον Παναμά.

Στην εθνική Ανδρών η πρώτη του κλήση έγινε το καλοκαίρι του 2022 για τους αγώνες του Πρωταθλήματος Εθνών CONCACAF C της σεζόν 2022-23. Έκανε το ντεμπούτο του στις 6 Ιουνίου 2024 σε έναν αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Ελ Σαλβαδόρ στο Στάδιο Cuscatlán. Στον επόμενο αγώνα του 5 ημέρες αργότερα εναντίον της Ανγκουίλα, ο Ντε Λεόν σκόραρε δύο φορές και έδωσε μια ασίστ σε ένα γκολ, καθώς το Πουέρτο Ρίκο νίκησε με 8-0.

Ο παίκτης που ενδιαφέρει τον Ηρακλή έχει συγγένεια με τον σπουδαίο Χιλιανό ποδοσφαιριστή Αρτούρ Βιδάλ, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει παίξει σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Γιουβέντους, Ιντερ. Συγκεκριμένα, είναι δεύτερα ξαδέρφια από την πλευρά της μητέρας του Ντε Λεόν, που κατάγεται από τη Χιλή.