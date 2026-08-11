Οι διαφοροποιήσεις στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει ο Νίστρουπ στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αποστολή στη Βουλγαρία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (20:30-SKAI-Live από το Gazzetta) την ΤΣΣΚΑ 1948 στο «Βασίλ Λέφσκι» για τη ρεβάνς των δύο ομάδων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, η οποία θα κρίνει το ποια από τις δύο θα βρεθεί στην επόμενη φάση και για να διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θα έχουν λιγότερες απουσίες απ' ότι στο περασμένο παιχνίδι, αφού μπορεί να έχασαν με κάρτες και τον Τσάπρα, πέραν από τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Παντελίδη και Κάνγκουα, που απουσιάζουν για διαφορετικούς λόγους, ωστόσο ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδες τρεις παίκτες να γίνονται διαθέσιμοι για κείνον.

Ο νεοαποκτηθής Λιβάι Γκαρσία τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Δανού τεχνικού, όπως αναμενόταν, αφού η σεζόν στη Ρωσία είχε ήδη ξεκινήσει ενώ τόσο ο Τεττέη, που ξεπέρασε την ασθένειά που τον ταλαιπωρούσε, όσο και ο Ντέσερς, που επανήλθε μετά την περσινή ταλαιπωρία του, δήλωσαν «παρών» και βρέθηκαν στην αποστολή, με τον προπονητή να τονίζει πως είναι σε θέσει να χρησιμοποιηθούν, αν χρειαστεί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Να σημειωθεί πως το «τριφύλλι» θα έχει στο πλευρό του και περισσότερους από 1.200 οπαδούς, που έκαναν το ταξίδι προκειμένου να βρεθούν στο πλάι της αγαπημένης τους ομάδας.

Οι αλλαγές στις οποίες φαίνεται να έχει καταλήξει ο Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επανέλαβε και πάλι πως η εικόνα της ομάδας του για το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, δηλαδή από το 30' και μετά, ήταν απαράδεκτη και περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο ανάλογο του πρώτου μισαώρου.

Ο Δανός τεχνικός δεν αναμένεται να προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές. Κάτω από την εστία θα μείνει ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας επίσης δεν θα υπάρξει αλλαγή, με τους Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι να βρίσκονται εκεί, στο δεξί άκρο ο Κάτρης θα πάρει τη θέση του Τσάπρα, αφού ο Καλάμπρια είναι τραυματίας ενώ στο αριστερό θα παραμείνει ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως θα υπάρξει μία διαφοροποίηση, αφού ο Τσιριβέγια πιθανότατα θα δώσει πίσω τη θέση του στον Τσέριν, που θα αγωνιστεί στο πλευρό του Καμαρά ενώ μπροστά τους θα είναι ο Γιάγκουσιτς.

☘️ Το σχόλιο του Σωτήρη Μυκονίου από τη Σόφια για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό του Conference League#paofc pic.twitter.com/ITERFWkw5t August 10, 2026

Στα... φτερά της επίθεσης, ο Αντίνο είναι δεδομένο πως θα βρίσκεται στα αριστερά ενώ η θέση στο δεξί άκρο παίζεται μεταξύ Πελίστρι και Ζαρουρί, με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα παραμείνει ο Ραστόντερ, παρά τα καλά λόγια που είπε ο Νίστρουπ για όσα έκανε ο Λιβάι Γκαρσία στις πρώτες του προπονήσεις, με τον Δανό τεχνικό να φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο μοτίβο όπως με την εισαγωγή του Φαν Ντρόνγκελεν στην ομάδα (πρώτα αλλαγή, έπειτα ενδεκάδα).