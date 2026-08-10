Τα λόγια των Τζέικομπ Νίστρουπ και Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν πριν από την κρίσιμη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αποστολή στη Βουλγαρία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος για την κρισιμότητα του αυριανού (11/08-21:30) αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως όλοι ξέρουν τον λόγο που βρίσκονται εκεί κι αυτός είναι να πάρει η ομάδα την πρόκριση. Εξήγησε πως πρέπει εκείνη να εμφανιστεί πολύ καλύτερη στο χορτάρι.

Ανέφερε πως όλοι γνωρίζουν την ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού και τα όσα πέτυχε στο παρελθόν, όμως πρέπει όλοι τώρα να είναι συγκεντρωμένοι στο παρόν για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι εκεί.

Ξεκαθάρισε πως οι Λιβάι, Τεττέη και Ντέσερς είναι έτοιμοι να παίξουν και μάλιστα τον πρώτο τον έχρισε MVP στις προπονήσεις. Μόνο έκπληξη δεν θα είναι ακόμα και να τον ξεκινήσει λοιπόν.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το τι πρέπει να κάνει καλύτερα:

«Θα πρέπει και να σκοράρουμε γκολ και να μην επιτρέψουμε στο αντίπαλο να μας κάνει ευκαιρίες. Στα πρώτα 30 λεπτά ήμασταν καλοί. Τα υπόλοιπα 60 λεπτά με την ΤΣΣΚΑ δεν ήταν αποδεκτά για μένα. Δεν ήμασταν καλοί. Είχα πολύ περισσότερο τη μπάλα, αλλά εκείνοι τη χρησιμοποίησαν πολύ καλύτερα από μας. Θα πρέπει να τα πάμε καλύτερα».

Για την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη κι αν θεωρούν πως είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη σεζόν:

«Νομίζω πως είμαστε εδώ όλοι για έναν λόγο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του. Αν θες να πετύχεις όμως κάτι στο παρόν, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει στην ταυτότητά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές εγώ, γνωρίζουμε τη σημασία του αυριανού αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι».

Για τους Ντέσερς, Λιβάι και Τεττέη:

«Θεωρώ πως και οι τρεις αυτοί μπορούν να αγωνιστούν και γι' αυτό βρίσκονται στην αποστολή. Οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές μας έχουν κάνει τα πάντα για κείνους. Ο Λιβάι Γκαρσία ήταν man of the match σε όλες μας τις προπονήσεις απ' όταν ήρθε.

Για τα μαζεμένα παιχνίδια που έχει η ΤΣΣΚΑ:

«Έχω μεγάλο σεβασμό στο πως διαχειρίζεται η ΤΣΣΚΑ το γεγονός πως έχει και ματς πρωταθλήματος και ευρωπαϊκά. Αν εγώ επέλεγα θα προτιμούσα τη δική μας κατάσταση, γιατί αυτή μου δίνει αρκετές προπονήσεις κι ένα ματς μόνο για να προετοιμαστώ».

Για τη πίεση που φέρνει το μπάτζετ, τις μεταγραφές και την περίπτωση να φύγει αν αποκλειστεί η ομαδα:

«Η πίεση μεγάλη και πρέπει να είναι. Γιατί είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Όταν υπέγραψα, ήξερα πως θα υπάρχουν προκριματικά, πως θα γίνουν αλλαγές. Πιστεύω 110% σε όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Όσο επιστρέφουν οι παίκτες από τους τραυματισμούς, τόσο θα μας βοηθάνε περισσότερο να βελτιωνόμαστε. Στο ποδόσφαιρο« μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και όταν είσαι το φαβορί, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αν τα καταφέρουμε όλα καλά, αν δεν καταφέρουμε θα είμαι και πάλι εδώ για τον ''μεγάλο δρόμο'' (τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος). Είμαι σίγουρος πως όλες οι επενδύσεις που έχουμε κάνει σε νεαρούς παίκτες, θα αποδώσουν, εκείνοι θα βελτιωθούν και θα γίνουμε καλύτερη ομάδα».

Φαν Ντρόνγκελεν: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάμε να πάρουμε την πρόκριση»

Για τη δυσκολία για τη χημεία της άμυνας και το πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτή:

«Όλοι με βοήθησαν πολύ στην ομάδα. Μπορούσα έτσι να αφοσιωθώ στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται χρόνος για να γνωριστούμε. Χάσαμε κάποιους αμυντικούς από τραυματισμούς. Προπονούμαστε μαζί, είμαστε στα αποδυτήρια μαζί, οπότε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή (του να αποκτήσουμε χημειά). Και τα παιχνίδια θα βοηθήσουν».

Για την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη κι αν θεωρούν πως είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη σεζόν:

«Όσα είπε ο κόουτς είναι όλα σωστά. Πρέπει όλοι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120, πέναλτι. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο και να πάρουμε την πρόκριση για τα Play Offs».