Η ομάδα του Βόλου βρίσκεται στην Ολλανδία για την καλοκαιρινή προετοιμασία και ο Αχιλλέας Μπέος έκανε ποδήλατο και «πείραξε» τους παίκτες.

Στην Ολλανδία βρίσκεται αυτό το διάστημα η ομάδα του Βόλου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο σύλλογος της Μαγνησίας έχει μάλιστα απόψε (28/7, 20:00) φιλική αναμέτρηση με την Καμπούρ, τη δεύτερη, μετά το 0-0 με την Γκρόνιγκεν το Σάββατο (25/7). Παιχνίδι που αναμένεται να παρακολουθήσει και ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς βρίσκεται μαζί με την αποστολή.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ μάλιστα αποφάσισε να κάνει και ποδήλατο παρέα με τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους «τρόλαρε» σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, λέγοντας πως «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;». Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πόλη, λέγοντας «Ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα».