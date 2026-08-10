Στην Τουρκία επιστρέφει ο Αρτούρ Μαζουακού, που έγινε ποδοσφαιριστής της Κόνιασπορ.

Παρότι συνδέθηκε με την επιστροφή στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη, ο Αρτούρ Μαζουακού εντέλει πήρε την απόφαση να γίνει ξανά κάτοικος Τουρκίας, με την Κόνιασπορ να ανακοινώνει την απόκτησή του για την επόμενη διετία.

Ο έμπειρος μπακ, που στο παρελθόν αγωνίστηκε στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ανήκε στη Σάντερλαντ και πέρασε για μερικούς μήνες με δανεισμό από τη Λανς, πριν αποχωρήσει από τις Μαυρόγατες - δίχως να έχει γίνει γνωστό το καθεστώς της αποχώρησης.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είχε παίξει στη γειτονική χώρα μεταξύ 2022 και 2025, αποτελώντας μέλος της Μπεσίκτας, με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του να τον έχει βρει στο Λονδίνο, όπου αγωνίστηκε στη Γουέστ Χαμ.