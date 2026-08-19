Μουκουντί: «Νιώθω ότι αξίζαμε να νικήσουμε»
Ο Μουκουντί μιλώντας στα κανάλια της COSMOTE TV μετά το 0-0 στο Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ είπε ανάμεσα στα άλλα: «Νιώθω ότι μάλλον αξίζαμε να νικήσουμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι αλλά είχαμε φάσεις για να σκοράρουμε. Όλα θα κριθούν στο επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας.
Τα πήγαμε αρκετά καλά. Να συνεχίσουμε το ίδιο. Πιστεύω ότι μπορούμε να πιέσουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ίσως πιο αποτελεσματικοί. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς».
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