Εμφάνιση επιπέδου Champions League από Ραζβάν Μαρίν, Μιλάν Βιτάλις και Λόβρο Μάγερ στην αστεράτη πρεμιέρα της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ. Τι έδειξαν οι αριθμοί τους στο Wyscout.

Ο... τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος του Ραζβάν Μαρίν δεν έβγαινε ακόμα και με δύο τερματοφύλακες και η ΑΕΚ έκανε μαγικό «ποδαρικό» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε ένα φανταχτερό βράδυ, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να φοράει τα καλά της. Το Champions League επέστρεψε στο σπίτι της Ένωσης και αυτή το μετέτρεψε σε μια κιτρινόμαυρη ποδοσφαιρική γιορτή κόντρα στη ΛΑΣΚ.

Αν μάλιστα οι κιτρινόμαυροι ήταν αποτελεσματικοί στις μεγάλες και πολλές ευκαιρίες που δημιούργησαν τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος θα είχαν τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι. Ειδικά οι τεράστιες στιγμές των Γιόβιτς και Βάργκα στην αρχή και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι από αυτές που λέμε «δεν χάνονται», αλλά τελικά η φαουλάρα του Μαρίν αρκούσε στην Ένωση.

Ο Ρουμάνος χαφ ήταν με διαφορά ο κορυφαίος της ΑΕΚ και φυσικά όχι μόνο για το πανέμορφο γκολ που έδωσε το τρίποντο, αλλά για τη συνολική του εικόνα στο παιχνίδι. Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν ο ρυθμιστής του κέντρου της ΑΕΚ σύμφωνα με το Wyscout με 83% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, έχοντας 3/5 εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο και 5/8 προωθητικές πάσες, αλλά και 3/5 βαθιές μπαλιές. Την ίδια στιγμή ήταν άψογος και στα ανασταλτικά του καθήκοντα με εννιά ανακτήσεις, 3/3 κερδισμένες δεύτερες μπάλες και ένα κλέψιμο.

Φυσικά ο Μαρίν δεν ήταν μόνος του στον άξονα για να προκαλέσει «ασφυξία» στη ΛΑΣΚ καθώς είχε δίπλα του τον Μιλάν Βιτάλις με τον Ούγγρο χαφ να κάνει ένα επίσης φοβερό ματς. Όπως προκύπτει μέσα από το Wyscout ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 91% επιτυχία στο passing game, έχοντας συγκεκριμένα 5/6 εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο, 1/2 σωστές πάσες μέσα στην αντίπαλη περιοχή και 10/12 επιτυχημένες προωθητικές μπαλιές. Την ίδια στιγμή αμυντικά κέρδισε έξι από τις οκτώ μονομαχίες που έδωσε, είχε πέντε ανακτήσεις και τρία κλεψίματα.

Παράλληλα ο υβριδικός μέσος του Μάρκο Νίκολιτς που κάνει εξ αρχής τη διαφορά με την κλάση του ήταν ξανά εξαιρετικός. Μιλάμε φυσικά για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος συνέκλινε προς τον άξονα από τα δεξιά όπως το συνηθίζει και αυτή τη φορά δεν έκανε θραύση μόνο στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά κατέγραψε τρομερά ποσοστά και ανασταλτικά αποτελώντας ακόμα έναν λόγο που η ΑΕΚ θριάμβευσε στον χώρο του κέντρου.

Το 82% στις πάσες, με 8/9 εύστοχες στο τελευταίο τρίτο, 4/7 επιτυχημένες μέσα στην αντίπαλη περιοχή και 12/17 σωστές προωθητικές μπαλιές είναι συνηθισμένα νούμερα για τον Κροάτη μεσοεπιθετικό, ο οποίος στα αμυντικά του καθήκοντα έπιασε αριθμούς πολύ πάνω από τα στάνταρ του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάγερ σύμφωνα με το Wyscout ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ έχοντας 4/6 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 12 ανακτήσεις, οκτώ κλεψίματα και 3/3 κερδισμένες δεύτερες μπάλες αποδεικνύοντας για ακόμα ένα ματς ότι η ποιότητά του είναι τέτοια που προσφέρει πολυεπίπεδα.