Πριν τη σέντρα του φιλικού της ΑΕΚ με την Athens Kallithea οι δυο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη. Υψώθηκε τεράστιο πανό στην Original,

Συγκινητικές εικόνες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως αναμενόταν, τόσο η ΑΕΚ όσο και η Athens Kallithea τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, πριν τη σέντρα του φιλικού τους αγώνα, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης τριών ετών από τη δολοφονία του.

Oι δυο ομάδες παρατάχθηκαν σε μια σειρά μπροστά από την περιοχή που βρίσκεται στη Θύρα 21 και η Original ύψωσε ένα τεράστιο πανό με τη μορφή του συνοπαδού τους, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Αφού στήθηκε το πανό οι αποστολές των δυο ομάδων πήγαν μπορστά από το πέταλο και άφησαν λουλούδια, ως ελάχιστο φόρο τιμής και συνεχεία τηρήθηκε ενός λεπού σιγή πριν τη σέντρα.