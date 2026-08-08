Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σκόραρε τρεις φορές μέσα σε διάστημα 22 λεπτών στο δεύτερο μέρος του φιλικού της ΑΕΚ με την Athens Kallithea.

Ο Μιγιάτη Γκατσίνοβιτς έκανε... πάρτι στο δεύτερο μέρος του φιλικού αγώνα της ΑΕΚ με την Athens Kallithea. O διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός μέσα σε διάστημα 22 λεπτών πέτυχε χάτ τρικ!

Στο 70ο λεπτό ο Καϊρίνεν έκλεψε ψηλά την μπάλα, ο Βάργκα έσπασε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με πλασέ έκανε το 4-0 με το τρίτο του προσωπικό γκολ.

Το τρίτο γκολ του Γκατσίνοβιτς