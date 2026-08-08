ΑΕΚ - Athens Kallithea: Χατ τρικ σε 22 λεπτά ο Γκατσίνοβιτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς σκόραρε τρεις φορές μέσα σε διάστημα 22 λεπτών στο δεύτερο μέρος του φιλικού της ΑΕΚ με την Athens Kallithea.
Ο Μιγιάτη Γκατσίνοβιτς έκανε... πάρτι στο δεύτερο μέρος του φιλικού αγώνα της ΑΕΚ με την Athens Kallithea. O διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός μέσα σε διάστημα 22 λεπτών πέτυχε χάτ τρικ!
Στο 70ο λεπτό ο Καϊρίνεν έκλεψε ψηλά την μπάλα, ο Βάργκα έσπασε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος με πλασέ έκανε το 4-0 με το τρίτο του προσωπικό γκολ.
Το τρίτο γκολ του Γκατσίνοβιτς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.