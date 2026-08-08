ΑΕΚ - Athens Kallithea: Ντοπιέτα του Γκατσίνοβιτς σε τρία λεπτά
Ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε όλη του την ενδεκάδα στο δεύτερο μέρος του φιλικού της ΑΕΚ με την Athens Kallithea και μια από τις αλλαγές του ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σκόραρε δις μέσα σε τρία λεπτά.
Στο 48ο λεπτό ο Μουκουντί πήρε την εναέρια μονομαχία, ο Κοϊτά έσπασε στον Σέρβος, ο οποίος με φοβερό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0. Στο 51' ο Μάγερ έκανε το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, ο Αγγελόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκατσίνοβιτς έκανε το 3-0.
Το γκολ του Γκατσίνοβιτς για το 2-0
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Το γκολ του Γκατσίνοβιτς για το 3-0
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