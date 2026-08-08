ΠΑΟΚ: Ο Σαρρής υποβλήθηκε σε επέμβαση

ΠΑΟΚ: Ο Σαρρής υποβλήθηκε σε επέμβαση

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ΠΑΟΚ: Ο Σαρρής υποβλήθηκε σε επέμβαση

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Ο Γιάννης Σαρρής υποβλήθηκε σ' επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Ο Γιάννης Σαρρής στάθηκε άτυχος στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.

Ο 19χρονος μέσος τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Βέστερλο και η διάγνωση ήταν ρήξη χιαστού. Ο Σαρρής έκανε την επέμβαση και η ΠΑΕ του ευχήθηκε ταχαία ανάρρωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο ΠΑΟΚ: «Ο Γιάννης Σαρρής υποβλήθηκε στην προγραμματισμένη επέμβαση, μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

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Από εδώ και πέρα ξεκινά ο δρόμος της αποθεραπείας.

 

Γιάννη, σου ευχόμαστε δύναμη και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα.

Σε περιμένουμε!».

@Photo credits: INTIME
     

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