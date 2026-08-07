ΠΑΟΚ σε Μεϊτέ: «Μείνε δυνατός είμαστε όλοι μαζί σου»

Ο ΠΑΟΚ με μήνυμά του ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον Σουαλιό Μεϊτέ που σήμερα Παρασκευή πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Σε εγχείρηση προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο ισχίο υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ με τον ΠΑΟΚ με μήνυμά του να συμπαραστέκεται στον παίκτη του και να του εύχεται καλή ανάρρωση.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠΑΟΚ έχει ως εξής: «Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Μείνε δυνατός, καλή αποκατάσταση και ανυπομονούμε να σε δούμε σύντομα ξανά στο γήπεδο. Είμαστε όλοι μαζί σου».