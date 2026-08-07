Γκέιγ: Ο Ηρακλής «συνδέθηκε» από τη Γαλλία με τον Σενεγαλέζο
Ο Ηρακλής είναι από τις πλέον δραστήριες ομάδες της Super League στο μεταγραφικό παζάρι κι ακόμα δεν έχει κλείσει τις προσθήκες του. Μια περίπτωση που προέκυψε από τη Γαλλία είναι αυτή του Νταμ Γκέιγ.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα ο Γηραιός διεκδικεί τον Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος απασχολεί επίσης τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ Λεμεσού. Ο 30χρονος φορ ανήκει στην Λε Μαν, η οποία τον κοστολογεί στις 150.000 ευρώ.
Την περασμένη σεζόν στη Ligue 2 σκόραρε 10 φορές και μοίρασε 4 ασίστ σε 34 εμφανίσεις, ενώ συνολικά σε μια τριετία με τη Λε Μαν έχει 30 γκολ σε 91 συμμετοχές.
🔴🟡 #LMFC Dame Gueye 🇸🇳 est courtisé par l’Apollon Limassol 🇨🇾, l’AEL Limassol 🇨🇾 mais aussi l’Iraklis Thessalonique 🇬🇷, promu en D1 grecque— 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 (@PJordan__) August 7, 2026
Le joueur avait nourri des envies d’ailleurs la saison dernière
En cas de vente, Le Mans espère récupérer au moins 150 000€ pic.twitter.com/BX7xbMAXAy
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