Γκέιγ: Ο Ηρακλής «συνδέθηκε» από τη Γαλλία με τον Σενεγαλέζο

Γκέιγ: Ο Ηρακλής «συνδέθηκε» από τη Γαλλία με τον Σενεγαλέζο

Επιμέλεια:  Βασίλης Μπαλατσός
Γκέιγ: Ο Ηρακλής «συνδέθηκε» από τη Γαλλία με τον Σενεγαλέζο

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Δημοσίευμα από τη Γαλλία υποστηρίζει πως ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Σενεγαλέζο φορ της Λε Μαν, Νταμ Γκέιγ.

Ο Ηρακλής είναι από τις πλέον δραστήριες ομάδες της Super League στο μεταγραφικό παζάρι κι ακόμα δεν έχει κλείσει τις προσθήκες του. Μια περίπτωση που προέκυψε από τη Γαλλία είναι αυτή του Νταμ Γκέιγ.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα ο Γηραιός διεκδικεί τον Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος απασχολεί επίσης τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ Λεμεσού. Ο 30χρονος φορ ανήκει στην Λε Μαν, η οποία τον κοστολογεί στις 150.000 ευρώ.

Την περασμένη σεζόν στη Ligue 2 σκόραρε 10 φορές και μοίρασε 4 ασίστ σε 34 εμφανίσεις, ενώ συνολικά σε μια τριετία με τη Λε Μαν έχει 30 γκολ σε 91 συμμετοχές.

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