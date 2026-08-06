Ο Ηρακλής συνεχίζει να παλεύει για την απόκτηση του Ντέβιντ Μπουά αλλά η Καραρέζε έχει μπει δυναμικά στην περίπτωση του.

Συνεχίζει να κοιτάει προς Ιταλία μεριά ο Ηρακλής για την ενίσχυση του ελέω Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος έχει δείξει την περίπτωση του Ντέβιντ Μπουά για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής αλλά μόνο εύκολη δεν είναι η περίπτωση του.

Σύμφωνα με το «tuttomercatoweb», ο 24χρονος αμυντικός έχει μείνει ελεύθερος καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Καραρέζε ωστόσο δεν έχει βρει κάτι άλλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα το κλαμπ να μπαίνει εκ νέου στην διεκδίκηση του για να τον κρατήσει στο ρόστερ.

Από την άλλη, ο Γηραίος έχει ανεβάσει αρκετά την προσφορά του προς την πλευρά του παίκτη, έχοντας φτάσει τις 140 χιλιάδες ευρώ ετησίως, χωρίς να έχει πείσει τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.