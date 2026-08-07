Ο Σουαλιό Μεϊτέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ.

Όπως αναμενόταν, ο Σουαλιό Μεϊτέ έκανε την απαραίτητη επέμβαση, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στο ισχίο από τα μισά της περασμένης σεζόν. Ο χαφ των Θεσσαλονικιών με ανάρτηση του έκανε γνωστό πως το χειρουργείο πήγε καλά και ευχαρίστησε τόσο την ιατρική ομάδα του κλαμπ, όσο και τους φίλους της ομάδας για τη στήριξη.

Θυμίζουμε πως στον ΠΑΟΚ πίστευαν με τη λήξη της περασμένης σεζόν ότι η μοναδική λύση ήταν το χειρουργείο. Ο Γάλλος μέσος προσπάθησε να το αποφύγει και συμβουλεύτηκε δικό του γιατρό στην πατρίδα του. Ο Μεϊτέ τότε αποφάσισε να το πάει συντηρητικά. Ξεκίνησε θεραπείες, όμως, αυτές δεν βελτίωσαν το αποτέλεσμα. Οι μαγνητικές έδειξαν ότι το πρόβλημα παρέμενε και συνεπώς όλα οδήγησαν στο χειρουργείο.

Η ανάρτηση του Μεϊτέ

«Μια σύντομη ενημέρωση.

Η επέμβαση πήγε καλά. Ευχαριστώ τον γιατρό και ολόκληρη την ιατρική ομάδα για τη δουλειά τους.

Τώρα θα μείνω εκτός δράσης για μερικούς μήνες, όμως στόχος μου είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα που με ταλαιπωρούν και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μου έστειλαν μηνύματα στήριξης τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσω εκατονταπλάσια.

Sou».