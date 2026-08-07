ΑΕΚ: Το ιδιαίτερο δώρο του Μάγερ στον Ηλιόπουλο και η ατάκα «βλέπω στα μάτια σου το βλέμμα της τίγρης»
Ο Λόβρο Μάγερ είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ εδώ και λίγες μέρες και μετά την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, ο Μάριος Ηλιόπουλος τον καλωσόρισε στο κλαμπ όπου έγινε γνωστός και ο νέος του αριθμός.
Συγκεκριμένα πήρε το «14» καθώς το «7» έχει κάτοχο και ο πρόεδρος της Ένωσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, στο πόσο γρήγορα έκλεισε η μεταγραφή και στο γεγονός ότι στα μάτια του βλέπει το «βλέμμα της τίγρης».
Από την πλευρά του, ο Κροάτης ποδοσφαιριστής έκανε ένα δώρο στον ισχυρό άντρα της ΑΕΚ καθώς του πρόσφερε τη φανέλα του από το EURO όταν έπαιξε κόντρα στην Ισπανία.
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