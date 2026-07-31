ΑΕΚ: «Φατούρο» στον Μάγερ για το καλωσόρισμα!

ΑΕΚ: «Φατούρο» στον Μάγερ για το καλωσόρισμα!

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: «Φατούρο» στον Μάγερ για το καλωσόρισμα!

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Τον Λόβρο Μάγερ υποδέχθηκαν με φατούρο οι συμπαίκτες του στην απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Ο Λόβρο Μάγερ εδώ και μερικές μέρες προπονείται με την ΑΕΚ στο Άπελντορν μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, αλλά ακόμα δεν είχε περάσει το καθιερωμένο... φατούρο!

Αυτό έγινε στην απογευματινή προπόνηση της Παρασκευής, καθώς μετά την ομιλία του Νίκολιτς και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα ο 28χρονος Κροάτης χαφ πέρασε το "φατούρο" από τους συμπαίκτες του για το καλωσόρισμα.

     

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