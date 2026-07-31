ΑΕΚ: «Φατούρο» στον Μάγερ για το καλωσόρισμα!
Ο Λόβρο Μάγερ εδώ και μερικές μέρες προπονείται με την ΑΕΚ στο Άπελντορν μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, αλλά ακόμα δεν είχε περάσει το καθιερωμένο... φατούρο!
Αυτό έγινε στην απογευματινή προπόνηση της Παρασκευής, καθώς μετά την ομιλία του Νίκολιτς και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα ο 28χρονος Κροάτης χαφ πέρασε το "φατούρο" από τους συμπαίκτες του για το καλωσόρισμα.
🦅 Φατούρο στον Μάγερ πριν την προπόνηση της ΑΕΚ για τη μεταγραφή του— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 31, 2026
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/dB4DCvhdEO
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