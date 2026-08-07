Ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού όμως στη Γαλλία θεωρούν ότι η Σεντ-Ετιέν δεν πρόκειται να ρίξει τις απαιτήσεις της.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση εξτρέμ, ειδικά από τη στιγμή όπου η πώληση του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι έχει μπει στην τελική ευθεία.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ζούρικο Νταβιτασβίλι είχε αναθερμανθεί και οι «ερυθρολεύκοι» παραμένουν στην κούρσα του 26χρονου Γεωργιανού εξτρέμ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Le Peuple Vert», η Σεντ-Ετιέν δεν δείχνει διατεθειμένη να πέσει κάτω από τα 20 εκατ. ευρώ που ζητάει, παρότι ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει το γεγονός ότι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Μάλιστα, εκτός από τον Ολυμπιακό, στην κούρσα για την απόκτηση του έχει μπει η Μπεσίκτας και η Αταλάντα, οι οποίες επίσης δεν έχουν φτάσει στα... θέλω του γαλλικού συλλόγου, ο οποίος δείχνει ανένδοτος μέχρι στιγμής για να πουλήσει τον διεθνή μεσοεπιθετικό με χαμηλότερο ποσό.