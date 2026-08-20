Ο Αρμάντο Γκονζάλες βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Τσίβας για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του ενώ εκεί βρέθηκαν και οπαδοί της ομάδας.

Σε ρυθμούς... Αρμάντο Γκονζάλες κινούνται στον Ολυμπιακό καθώς, όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, οι Πειραιώτες ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τη Τσίβας για την απόκτηση του και ο πατέρας του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσε τη οριστική έκβαση της μεταγραφής.

Οι Πειραιώτες θα διαθέσουν ένα ποσό ύψους 8,5 εκατ. ευρώ με μπόνους στα 2,5 εκατ. ευρώ, κάνοντας τη μετακίνηση του 23χρονου φορ μία από τις ακριβότερες Μεξικανού παίκτη από τη χώρα του στην Ευρώπη.

Ο ίδιος βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Τσίβας προκειμένου να αποχαιρετήσει το τεχνικό τιμ αλλά και τους συμπαίκτες του, σε ένα συναισθηματικά, φορτισμένο «αντίο» ενώ έξω τον περίμεναν και κάποιοι οπαδοί του συλλόγου για να τον αποχαιρετήσουν.

Εκείνος βγήκε, υπέγραψε αυτόγραφα, έβγαλε φωτογραφίες, χαιρέτησε τους πάντες και κάποιοι τον πήραν ακόμα και αγκαλιά, με την ευχή να πετύχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.