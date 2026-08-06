Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 μεγαλώνοντας τη λίστα των απουσιών του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να λυγίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Τετάρτης (05/08) μένοντας στο 1-1 κι έτσι για να προκριθεί στη Βουλγαρία θα πρέπει είτε να κερδίσει στην κανονική διάρκεια ή την παράταση είτε να περάσει μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να αντικρίζει κίτρινη κάρτα στο 69ο λεπτό για ένα σκληρό μαρκάρισμα και να φτάσει τις τρεις σε τρεις αγώνες των προκριματικών με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί και να μην μπορεί να δώσει το «παρών» στη ρεβάνς.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ έρχεται να προστεθεί στις γνωστές απουσίες των τραυματιών Ίνγκασον, Παντελίδη και Καλάμπρια, των ανέτοιμων Κρίστιανσεν και Ντέσερς, του Κάνγκουα (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής) και του άρρωστου Τεττέη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις οκτώ.

Ο Δανός τεχνικός είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς πως ελπίζει πως ο νεοαποκτηθής Λιβάι Γκαρσία και ο Ντέσερς να είναι διαθέσιμοι για το ματς στη Βουλγαρία μειώνοτνας έτσι το νούμεορ των απόντων. Για τον φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο θεωρείται δεδομένο πως θα είναι κομπλέ, αφού ήταν σε αγωνιστικό ρυθμό στη Σπαρτάκ και θέλει απλώς να κάνει κάποιες προπονήσεις.

Όσον αφορά τον Ντέσερς, το αρχικό πλάνο έλεγε για χρησιμοποίησή του για 20 λεπτά στο πρώτο ματς των Play Offs του Conference League, αν φτάσει εκεί ο Παναθηναϊκός, οπότε παραμένει αμφίβολος για τη Σόφια.

Οι λύσεις για να καλυφθεί το κενό του Τσάπρα

Από τη στιγμή που ο Καλάμπρια δεν είναι διαθέσιμος, για να καλυφθεί το κενό του Τσάπρα χρειάζεται να γίνει κάποια αλχημεία, αφού δεν υπάρχει άλλος καθαρός δεξιός μπακ στο ρόστερ. Πρώτος επιλαχόντας για τον ρόλο αυτό φαντάζει ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος και αντικατέστησε τον Έλληνα μπακ στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Μπορεί να μην είναι η φυσική του θέση, ωστόσο έχει δείξει μπορεί να ανταπεξέλει. Μην ξεχνάμε πως πέρυσι έκανε στη θέση αυτή το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη Ρόμα.

Μία άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι και ο Ζαρουρί, που είχε κι εκείνος αγωνιστεί στη θέση του δεξιού φουλ μπακ τόσο σε τριάδα όσο και σε σχήμα με τέσσερις πίσω (βλ. Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4-1), ωστόσο φαίνεται δύσκολο ο Δανός τεχνικός να πάει σε μία τέτοια επιλογή, μετά τα αμυντικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του στο πρώτο ματς με τους Βούλγαρους, ειδικά στις δύο πτέρυγες.