Ο Παναθηναϊκός έριξε στην πρώτη μάχη με την ΤΣΣΚΑ 1948 παίκτες που αγοράστηκαν σχεδόν 50 εκατ. ευρώ και στη Σόφια είναι υποχρεωμένος να περάσει για να διατηρηθούν οι ισορροπίες από τον Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός είχε προβληματική εικόνα με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αυτό έχει καταγραφεί κι έχει αναλυθεί.

Να σημειωθεί ότι και μέχρι να γίνει το 1-1, το τριφύλλι δεν έπαιζε κάποιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά έκανε τα βασικά και τα έκανε καλά για τα δεδομένα της εποχής. Αυτό όσο κουραστικό κι αν είναι ν' αναφέρεται συχνά, αποτελεί πραγματικότητα και δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Στα προκριματικά και όλα τα μεγαθήρια της Ευρώπης να βάλεις, κάποια θα την πατήσουν Ιούλιο κι Αύγουστο μήνα. Κάποια, όχι μόνο ένα.

Ο Παναθηναϊκός με την κακή σεζόν που έκανε πέρσι και με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, γνώριζε ότι πλέον πάει για έξι τελικούς στα προκριματικά, ώστε να μπει σε League Phase. Έχει παίξει τους τρεις και πάει για άλλους τόσους. Αυτό είναι το «πρέπει». Τρία παιχνίδια ακόμα. Αν μετά τη Σόφια δεν υπάρξει συνέχεια, τότε Παναθηναϊκέ έχουμε πρόβλημα...

Το είχαμε τονίσει και μετά το φιλικό με την Γκρασχόπερ. Στη Λεωφόρο υπήρχε θετικό κλίμα, ωραία ατμόσφαιρα, ωστόσο, αυτή ανυδρία 16 ετών έχει προκαλέσει έλλειψη υπομονής κι αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Είναι λογικό αρχές Αυγούστου να υπάρχει γιούχα; Στο τρίτο ματς της σεζόν. Κι όμως γίνεται. Το αν είναι λογικό είναι τεράστια συζήτηση; Εδώ θα πει κάποιος υπάρχει γιούχα στον Ολυμπιακό που παίρνει τίτλους.

Αυτός είναι ο Έλληνας οπαδός. Θέλει νίκες και μετά καλό ποδόσφαιρο. Επειδή στην παρούσα φάση το καλό ποδόσφαιρο είναι αδιάφορο, ο Παναθηναϊκός στις 11 του μήνα είναι υποχρεωμένος να περάσει. Για να μην προστεθεί έξτρα πίεση στον οργανισμό. Για να μην αμφισβητηθούν πολλοί από τους νέους παίκτες και φυσικά ο Τζέικομπ Νίστρουπ από την αρχή.

Να μπει ομαλά το τριφύλλι στη μάχη του πρωταθλήματος που είναι και ο μεγάλος στόχος και τότε με νίκες να συσπειρώνει συνεχώς τον κόσμο. Αυτό έχει πλέον σημασία σ' αυτόν τον σύλλογο. Οι νίκες. Το καλό ποδόσφαιρο έρχεται μετά, αν και συνήθως τον τίτλο τον κατακτά η ομάδα που παίζει και καλό ποδόσφαιρο και μάλιστα σε διάρκεια κι αυτό το έχουμε δει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Όπως και να έχει, σε λίγες μέρες μία πολύ ακριβή ομάδα έχει υποχρέωση να πάρει την πρόκριση για να διατηρήσει τις ισορροπίες στη διάρκεια της περιόδου για ένα πανάκριβο σύνολο που χτίζεται. Για να γίνει πιο κατανοητό, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, που δεν έχει τη δυναμική ούτε και την οπαδική βάση των ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λέφσκι Σόφιας, Λουντογκόρετς, ο Παναθηναϊκός «άπλωσε» στο χορτάρι παίκτες που στο ταμείο κόστισαν σχεδόν 50 εκατ. ευρώ! Και μιλάμε για αγορές. Όχι για συμβόλαια κι εφορίες!

Αναλυτικά η ενδεκάδα και πόσα έδωσε ο Παναθηναϊκός στις ομάδες για να φέρει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές:

Πένια 2,8 εκατ., Τσάπρας 3 εκατ., Κυριακόπουλος 2 εκατ. ευρώ (στο ποσό υπολογίζονται και κάποια μπόνους), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν 5 εκατ., Καμαρά 4 εκατ., Τσιριβέγια 2 εκατ., Γιάγκουσιτς 5,2 εκατ., Αντίνο 8 εκατ., Πελίστρι 6 εκατ., Ραστόντερ 3,5 εκατ.

Για τους 10 από τους 11 ο Παναθηναϊκός έδωσε στις ομάδες τους 41,5 εκατ. ευρώ! Προσθέστε το μπόνους μεταγραφής του Ντε Φράι και το μεγάλο του συμβόλαιο (μαζί 2,5 εκατ. ευρώ), την είσοδο του Ζαρουρί που αγοράστηκε 2,8 εκατ. ευρώ και του Ταμπόρδα που αγοράστηκε 4,5 εκατ. ευρώ. Περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ, ενώ έπαιξε και ο Κοντούρης που αγοράστηκε με 800.000 ευρώ, ο Κάτρης και ο Τσέριν που είχε αγοραστεί κι αυτός με 800.000-1.000.000 ευρώ. Ένα πολύ ακριβό ρόστερ είχε μία προβληματική εικόνα.

Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο κι όταν δεν μιλάμε για μηχανές.

Ας δούμε κι όσους ήταν εκτός. Ο Καλάμπρια με συμβόλαιο λίγο πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ο Ίνγκασον με συμβόλαιο άνω του ενός εκατ., ο Τεττέη και ο Παντελίδης που κόστισαν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ. Ο Κάνγκουα που κόστισε 4 εκατ. ευρώ και δεν είναι στη λίστα. Ο Λιβάι έρχεται με μίνιμουμ ένα εκατ. ευρώ κόστος δανεισμού και συμβόλαιο κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ. Ο Ντέσερς κόστισε σχεδόν 5 εκατ. ευρώ. Εκτός κι ο δανεικός Κρίστιανσεν. Ο Τουμπά και ο Πάλμερ-Μπράουν αγοράστηκαν 2 εκατ. ευρώ και κάτι περισσότερο. Φυσικά δεν αναφερόμαστε στα συμβόλαια των Μπακασέτα, Σισοκό Βιλένα που είναι εκτός πλάνων.

Όλα αυτά ενώ αναμένεται να έρθει βαρβάτο χαφ και βλέπουμε και σε ποιες ακόμα θέσεις θα προκύψει κάτι. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα πανάκριβο ρόστερ για τα ελληνικά δεδομένα. Δεκάδες εκατ. ευρώ γι' αγορές, δεκάδες εκατ. ευρώ και για συμβόλαια και εφορία. Την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ παρουσιάστηκε μία ομάδα εκ των οποίων αρκετοί θα είναι βασικοί. Δεν θα είναι ο Πένια, ή οι δύο Ολλανδοί στόπερ βασικοί; Δεν θα είναι ο Καμαρά ή ο Τσιριβέγια (αν δεν φύγει ο Ισπανός); Ο Πελίστρι ή ο Αντίνο; Ο Κυριακόπουλος; Πώς να οδηγήσεις επίσης στον πάγκο αυτόν τον Γιάγκουσιτς;

Όποιοι κι αν παίξουν στη Σόφια έχουν μία υποχρέωση. Την πρόκριση. Γιατί χωρίς Ευρώπη, ξέχωρα από την οικονομική ζημιά, το πλήγμα στο πρεστίζ, θα υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τη διατήρηση ισορροπιών στα αποδυτήρια. Κι όταν μία ομάδα δεν είναι καλά στα αποδυτήρια, δεν είναι και στο χορτάρι. Ο Νίστρουπ χωρίς League Phase θα πρέπει να κρατάει σε εγρήγορση ακριβούς παίκτες. Κάποιοι θα δυσαρεστούνται όταν θα είναι στον πάγκο ή ακόμα χειρότερα, στην εξέδρα κι αυτό είναι πάντα ένας μεγάλος πονοκέφαλος για έναν προπονητή. Δύσκολα το διαχειρίζεται κάποιος και οι παρενέργειες θα εμφανιστούν κάποια στιγμή.